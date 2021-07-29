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Баскетболист Илья Карпенков заявил, что не ожидал такого внимания к команде

17:22
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Баскетболист сборной России Илья Карпенков в интервью «СЭ» поделился эмоциями после возвращения с Олимпийских игр в Токио.

Мужская сборная России по баскетболу 3x3 завоевала серебряные медали.

— Ну, вот ты в Москве, в России, голова не кружится от такого количества людей?

— Мы, конечно, ожидали такого наплыва. Хотя вышли — столько репортеров, людей, софитов, микрофонов, камер, и я немножко опешил. Я ожидал, что приедет много друзей, товарищей, рад всех видеть. Спасибо за такое большое внимание.

— Вчера было просто какое-то невероятное событие: никаких медалей, кроме бронзы с Лондона, а вчера — сразу два серебра. Как это можно объяснить?

— Во-первых, это дебют спорта как баскетбол 3х3, бронзу мы выигрывали в классике 5х5, а это дебют, и он нам в принципе удался. Конечно, могли сыграть лучше, но получилось, как получилось, и вот наше заслуженное серебро. Наше и девчонок и всей нашей страны.

Отметим, что также серебро в баскетболе 3х3 взяла и женская команда России.

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Артем Бухаев все материалы автора

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