В Латвии устроили парад в честь олимпийской сборной по баскетболу 3х3

В Латвии устроили парад в честь мужской сборной по баскетболу 3х3, которая выиграла золотые медали на Олимпиаде в Токио.

Баскетболисты проехали на джипе с открытым верхом из рижского аэропорта до студии телеканала LTV. Болельщики встречали золотых медалистов красно-бело-красными флагами и аплодисментами.

?? Pied?v?jam v?lreiz atskat?ties uz m?su olimpisko ?empionu braucienu no @riga_airport l?dz @LatvijasTV, kura laik? zelta meda?niekus 3x3 basketbol? ar sarkanbaltsarkanajiem karogiem un gavil?m sveica l?dzjut?ji! pic.twitter.com/aNb8w2bb65 — LTV Zi?u dienests (@ltvzinas) July 31, 2021

В финале Латвия обыграла Россию со счетом 21:18.