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В Латвии устроили парад в честь олимпийской сборной по баскетболу 3х3

31 июля 2021, 23:25
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В Латвии устроили парад в честь мужской сборной по баскетболу 3х3, которая выиграла золотые медали на Олимпиаде в Токио.

Баскетболисты проехали на джипе с открытым верхом из рижского аэропорта до студии телеканала LTV. Болельщики встречали золотых медалистов красно-бело-красными флагами и аплодисментами.

В финале Латвия обыграла Россию со счетом 21:18.

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Иван Шитик все материалы автора

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