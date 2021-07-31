В Латвии устроили парад в честь олимпийской сборной по баскетболу 3х3
31 июля 2021, 23:25
В Латвии устроили парад в честь мужской сборной по баскетболу 3х3, которая выиграла золотые медали на Олимпиаде в Токио.
Баскетболисты проехали на джипе с открытым верхом из рижского аэропорта до студии телеканала LTV. Болельщики встречали золотых медалистов красно-бело-красными флагами и аплодисментами.
В финале Латвия обыграла Россию со счетом 21:18.
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