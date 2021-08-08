Российский барьерист рассказывает о планах после Токио.

Эта Олимпиада в Токио точно войдет в историю. Количеству драм на этих Олимпийских играх может позавидовать любой фильм. Одна из них — драма чемпиона мира-2015 в беге на 110 м с/б Сергея Шубенкова. За несколько минут до предварительного забега он получил тяжелую травму, которая не позволила ему выступить. Шубенков начал свою Олимпийскую карьеру в Лондоне-2012, где показал 12 результат. До Рио-2016 он не доехал, как и другие наши легкоатлеты. Казалось бы, что в Токио он сможет побороться за медаль, но как сам выразился Шубенков: «Фигня случается». Корреспондент «СЭ» пообщался с российским барьеристом Сергеем Шубенковым — о травме, планах после Токио-2020 и результатах легкоатлетов.

На Париж планы есть, но когда это будет?

— Как себя чувствуешь?

— Все нормально. Ничего страшного, все хорошо, спасибо!

— Какие у тебя впереди планы?

— Сейчас буду лечиться, восстанавливаться после травмы, ну и отдыхать в перспективе.

— А где будешь этим заниматься? В Москве?

— Нет, не в Москве. Скорее всего, улечу в Австрию.

— Есть какие-то стремления на Париж-2024?

— Конечно, на Париж есть планы. Но это когда будет то. Сейчас необходимо залечить ногу, реабилитироваться, отдохнуть. Буду готовиться к следующему сезону. Впереди чемпионат мира в Юджине (США, — прим. «СЭ»). Этот турнир меня интересует и очень даже!

Я думал: «Ну черт с ним, через боль поеду и все сделаю»

— Расскажи про сам эпизод с травмой. Что произошло на самом деле?

— Разорвалась ахилла на разминке. Прямо перед стартом. Разминался-разминался, побежал к барьерам и разорвался.

— А дальше ты резко почувствовал боль...

— Да. Там вот такой звук был. (Шубенков щелкнул пальцами, — прим. «СЭ») Щелчок, резкая боль и травма. Я ехал в Японию, и у меня уже было воспаление на этом месте. И оно обострилось за несколько дней до поездки. Мне было необходимо тренироваться, а я активно лечился.

— Это хроническая травма?

— Да, хроническая. Она у меня всегда была. Много лет я уже с этой травмой бегаю, и ничего мне не мешает. За 10 дней до вылета она обострилась на тренировке в Новогорске. Я лечился, был определенный прогресс. Конечно, была боль. Я думал: «Ну черт с ним, через боль поеду и все сделаю. Врачи у нас хорошие, они обо всем знают, они смогут помочь». К слову, врачи были готовы ко всему. Было больно, но терпимо. Немножко олимпийский кураж помогал, боль отступала, но не получилось.

— Атмосферу Олимпиады смог прочувствовать в полном объеме?

— Конечно! Обязательно! Надо было поберечься, наверное, и не приезжать на разминку. Ну явно было, что я не пробегу так, как должен пробежать. Все равно, вся эта атмосфера маленько по башке ударила как-то...

— Ты четыре дня провел в Токио после того, как получил травму. Чем ты занимался?

— Хороший вопрос, ответ на который я не могу найти (смеется). Занимался всякой ерундой, мне кажется. Конечно, была физиотерапия через каждый час-два. Проходил лечение, отдыхал. Все-таки, дни нервные, тяжело было готовиться к Олимпиаде физически и морально.

На Клишиной оторвались, до меня долетали только волны негатива

— Ты девять лет шел к этим Олимпийским играм, но так и не смог выступить. Как свои эмоции можешь описать?

— Я почему-то даже не расстроился. Такое бывает. Я готовился, чтобы сделать все в лучшем виде. Подвело меня здоровье в самый ответственный момент — бывает. Так у всех случается. Финал в моем виде сложился очень классно. Был единственный фаворит, которому все предрекали победу. А нет! Прибежал вторым. И не понятно, может, и третьим стал. Это спорт, это жизнь. Фигня случается, но я не отчаиваюсь и не расстраиваюсь. Мне в этом плане просто, я понимаю, что я сделал все, что мог.

— Много ли негатива прилетело в твою сторону после всего этого?

— Нет, не много. Негатива было значительно меньше, чем позитива.

— Дарью Клишину чуть ли не затравили после того, как она получила травму...

— На ней оторвались, видимо. До меня уже какие-то волны долетали. Все нормально, ничего страшного.

— А как с этим можно справиться, когда на тебя давит ответственность?

— У каждого, наверное, свои рецепты. А ответственность за что? Я повторюсь, что я сделал все, что мог.

Это Япония, куда черт знает сколько лететь

— Что ты думаешь о ситуации с квотой для легкоатлетов?

- World Athletics давным-давно решили, что будет 10 человек. Правда, это все отложилось на год. Почему-то не стали пересматривать решение. В принципе сейчас все прошло без эксцессов. Думаю, что послабления для России должны продолжиться.

— Как оценишь выступление сборной России по легкой атлетике на этой Олимпиаде?

— В целом все показывают свои нормальные результаты (разговор происходил до золота Марии Ласицкене. — Прим. «СЭ»). С корректировкой на обстоятельства, скажем так. Это Япония, куда черт знает сколько лететь. Там, блин, финалы по утрам стоят! Мы с Дашей тоже были претендентами на медали, но вот выбыли. Такое случается.

— Что ты скажешь болельщикам, чтобы они поняли, что ничего страшного не случилось?

— Олимпийские игры — это большой праздник. Они прошли для нашей сборной намного лучше, чем прошлые. Поддержка очень важна. Большое спасибо болельщикам, что они переживали за нас. Это спорт и это жизнь. Я хочу только пожелать болельщикам, чтобы они оставались с нами, следили за Олимпийским движением. И сами немного занимались (улыбается).