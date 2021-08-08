«Здоровье подвело в самый ответственный момент. Фигня случается, но я не отчаиваюсь». Шубенков — о травме на Олимпиаде-2020
Эта Олимпиада в Токио точно войдет в историю. Количеству драм на этих Олимпийских играх может позавидовать любой фильм. Одна из них — драма чемпиона мира-2015 в беге на 110 м с/б Сергея Шубенкова. За несколько минут до предварительного забега он получил тяжелую травму, которая не позволила ему выступить. Шубенков начал свою Олимпийскую карьеру в Лондоне-2012, где показал 12 результат. До Рио-2016 он не доехал, как и другие наши легкоатлеты. Казалось бы, что в Токио он сможет побороться за медаль, но как сам выразился Шубенков: «Фигня случается». Корреспондент «СЭ» пообщался с российским барьеристом Сергеем Шубенковым — о травме, планах после Токио-2020 и результатах легкоатлетов.
На Париж планы есть, но когда это будет?
— Как себя чувствуешь?
— Все нормально. Ничего страшного, все хорошо, спасибо!
— Какие у тебя впереди планы?
— Сейчас буду лечиться, восстанавливаться после травмы, ну и отдыхать в перспективе.
— А где будешь этим заниматься? В Москве?
— Нет, не в Москве. Скорее всего, улечу в Австрию.
— Есть какие-то стремления на Париж-2024?
— Конечно, на Париж есть планы. Но это когда будет то. Сейчас необходимо залечить ногу, реабилитироваться, отдохнуть. Буду готовиться к следующему сезону. Впереди чемпионат мира в Юджине (США, — прим. «СЭ»). Этот турнир меня интересует и очень даже!
Я думал: «Ну черт с ним, через боль поеду и все сделаю»
— Расскажи про сам эпизод с травмой. Что произошло на самом деле?
— Разорвалась ахилла на разминке. Прямо перед стартом. Разминался-разминался, побежал к барьерам и разорвался.
— А дальше ты резко почувствовал боль...
— Да. Там вот такой звук был. (Шубенков щелкнул пальцами, — прим. «СЭ») Щелчок, резкая боль и травма. Я ехал в Японию, и у меня уже было воспаление на этом месте. И оно обострилось за несколько дней до поездки. Мне было необходимо тренироваться, а я активно лечился.
— Это хроническая травма?
— Да, хроническая. Она у меня всегда была. Много лет я уже с этой травмой бегаю, и ничего мне не мешает. За 10 дней до вылета она обострилась на тренировке в Новогорске. Я лечился, был определенный прогресс. Конечно, была боль. Я думал: «Ну черт с ним, через боль поеду и все сделаю. Врачи у нас хорошие, они обо всем знают, они смогут помочь». К слову, врачи были готовы ко всему. Было больно, но терпимо. Немножко олимпийский кураж помогал, боль отступала, но не получилось.
— Атмосферу Олимпиады смог прочувствовать в полном объеме?
— Конечно! Обязательно! Надо было поберечься, наверное, и не приезжать на разминку. Ну явно было, что я не пробегу так, как должен пробежать. Все равно, вся эта атмосфера маленько по башке ударила как-то...
— Ты четыре дня провел в Токио после того, как получил травму. Чем ты занимался?
— Хороший вопрос, ответ на который я не могу найти (смеется). Занимался всякой ерундой, мне кажется. Конечно, была физиотерапия через каждый час-два. Проходил лечение, отдыхал. Все-таки, дни нервные, тяжело было готовиться к Олимпиаде физически и морально.
На Клишиной оторвались, до меня долетали только волны негатива
— Ты девять лет шел к этим Олимпийским играм, но так и не смог выступить. Как свои эмоции можешь описать?
— Я почему-то даже не расстроился. Такое бывает. Я готовился, чтобы сделать все в лучшем виде. Подвело меня здоровье в самый ответственный момент — бывает. Так у всех случается. Финал в моем виде сложился очень классно. Был единственный фаворит, которому все предрекали победу. А нет! Прибежал вторым. И не понятно, может, и третьим стал. Это спорт, это жизнь. Фигня случается, но я не отчаиваюсь и не расстраиваюсь. Мне в этом плане просто, я понимаю, что я сделал все, что мог.
— Много ли негатива прилетело в твою сторону после всего этого?
— Нет, не много. Негатива было значительно меньше, чем позитива.
— Дарью Клишину чуть ли не затравили после того, как она получила травму...
— На ней оторвались, видимо. До меня уже какие-то волны долетали. Все нормально, ничего страшного.
— А как с этим можно справиться, когда на тебя давит ответственность?
— У каждого, наверное, свои рецепты. А ответственность за что? Я повторюсь, что я сделал все, что мог.
Это Япония, куда черт знает сколько лететь
— Что ты думаешь о ситуации с квотой для легкоатлетов?
- World Athletics давным-давно решили, что будет 10 человек. Правда, это все отложилось на год. Почему-то не стали пересматривать решение. В принципе сейчас все прошло без эксцессов. Думаю, что послабления для России должны продолжиться.
— Как оценишь выступление сборной России по легкой атлетике на этой Олимпиаде?
— В целом все показывают свои нормальные результаты (разговор происходил до золота Марии Ласицкене. — Прим. «СЭ»). С корректировкой на обстоятельства, скажем так. Это Япония, куда черт знает сколько лететь. Там, блин, финалы по утрам стоят! Мы с Дашей тоже были претендентами на медали, но вот выбыли. Такое случается.
— Что ты скажешь болельщикам, чтобы они поняли, что ничего страшного не случилось?
— Олимпийские игры — это большой праздник. Они прошли для нашей сборной намного лучше, чем прошлые. Поддержка очень важна. Большое спасибо болельщикам, что они переживали за нас. Это спорт и это жизнь. Я хочу только пожелать болельщикам, чтобы они оставались с нами, следили за Олимпийским движением. И сами немного занимались (улыбается).
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