Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийское серебро / Будущее нашей легкой атлетики
10:00
В пятницу, 13 августа, гостем редакции «СЭ» станет серебряный призер Олимпийских игр в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Начало эфира — в 16.00 по московскому времени.
Одна из главных героинь прошедших Игр расскажет о соперничестве с американкой, об отношениях внутри российской «десятки» легкоатлетов и о неожиданных проблемах с получением визы США.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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