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Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийское серебро / Будущее нашей легкой атлетики

10:00
Анжелика Сидорова — в гостях «СЭ». Фото «СЭ»
Анжелика Сидорова — в гостях «СЭ». Фото «СЭ»
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В пятницу, 13 августа, гостем редакции «СЭ» станет серебряный призер Олимпийских игр в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Начало эфира — в 16.00 по московскому времени.

Одна из главных героинь прошедших Игр расскажет о соперничестве с американкой, об отношениях внутри российской «десятки» легкоатлетов и о неожиданных проблемах с получением визы США.

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