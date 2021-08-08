Украинку Магучих травят за фото с российской чемпионкой. А как она выглядит

Длинноногая украинская прыгунья после бронзы Олимпиады обзавелась хейтерами.

Ярослава Магучих — 19-летняя талантливая легкоатлетка, которая по потенциалу должна стать новой Марией Ласицкене в прыжках в высоту. Девушка в последний год прыгала на уровне топовых спортсменов, обновила мировой юниорский рекорд (2,06) и приехала на Олимпиаду в статусе чуть ли не фаворита Игр-2020.

Ожидания ее успеха были настолько велики, что в тень ушла даже сама Ласицкене, про которую начинали говорить: победы российской прыгунье не видать. Сами соревнования показали «кто есть кто» — и золотая медаль, к нашему приятному удивлению, отправилась на шею опытной и хладнокровной Марии. У Магучих — бронза.

Ласицкене очень долго шла к званию олимпийской чемпионки и разделила свою радость в том числе и с Ярославой, а совместное фото двух довольных спортсменок отправилось в мировые фотоагенства. И очень не понравилось некоторым украинскими болельщикам. Магучих начали травить в Facebook — не за результат, а конкретно за фото в обнимку с россиянкой.

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих рядои и очень довольны. Надо разобраться. Фото Reuters

Градус абсурда повысился, когда оказалось, что Минобороны Украины очень хочет поговорить с Магучих и послушать ее объяснение происхождения столь ужасной фотографии. При этом официальные лица осудили травлю и попросили прекратить хейт в соцсети, пока сама спортсменка не даст объяснения. А что вы хотели, если Магучих — украинский офицер, а Ласицкене — российский?

Что может сказать Ярослава в свою защиту? Например, что фотографировалась не с россиянкой, а представительницей некой ROC, что точно не запрещено. Конечно, все всё понимают, но тогда какие вопросы вызывает совершенно нормальный случай обнимашек после финала соревнований?

Кстати, публика в нашем любимом Instagram была гораздо добрее. Последний пост Магучих до краев заполнен поздравлениями и пожеланиями успеха в дальнейших стартах. А еще там есть очень красивая и суперстройная Ярослава.