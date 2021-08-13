В Минобороны Украины провели беседу с легкоатлеткой Магучих после фото с Ласицкене

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр провела беседу с легкоатлеткой, младшим сержантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярославой Магучих по поводу фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио.

«Мы встретились. Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК (Российский Олимпийский комитет) — это следствие эмоций. Ярослава знает, что на Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине», — написала Маляр в Facebook.

Замминистра добавила, что все руководители спортсменов и сами спортсмены, которые состоят в рядах Вооруженных сил, будут должным образом ознакомлены с Доктриной публичного общения ВСУ, чтобы в дальнейшем подобных инцидентов не происходило.

Ласицкене и Магучих сфотографировались 7 августа после завершения соревнований в прыжках в высоту на Играх в Японии. Ласицкене завоевала золотую медаль, Магучих стала третьей.

После появления снимка в сети украинские болельщики раскритиковали Магучих, а 9 августа появилась информация о том, что Министерство обороны Украины намерено провести беседу со спортсменкой из-за фотографии. Позднее вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Игорь Лысов отметил, что спортсмены не виноваты в том, что происходит в политическом мире.