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Допинг

Британский призер Олимпиады прокомментировал обвинения в употреблении допинга

11:23
Чиджинду Уджа. Фото Instagram
Чиджинду Уджа. Фото Instagram
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Британский бегун Чиджинду Уджа отреагировал на новость о том, что его временно отстранили от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

«Я честно заявляю, что я — не жулик. Я никогда не принимал и не буду принимать запрещенные вещества, по крайней мере, осознанно. Я шокирован и потрясен этой новостью. Я люблю мой вид спорта и понимаю свои обязанности как спортсмена и товарища по команде. Я буду соблюдать все формальные процессы и не буду больше давать никаких комментариев по делу до момента, когда это будет необходимо», — приводит Reuters слова Уджи.

12 августа стало известно, что Уджу и еще троих легкоатлетов временно отстранили из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Сообщалось, что в допинг-пробе 27-летнего британца обнаружили запрещенные вещества остарин и S-23.

Уджа является серебряным призером Олимпиады в Токио в эстафете 4x100 м.

Дополнительная информация:

https://www.reuters.com/lifestyle/sports/britains-ujah-shocked-devastated-by-positive-test-2021-08-14/

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Иван Торопцев все материалы автора

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