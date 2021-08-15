Британский призер Олимпиады прокомментировал обвинения в употреблении допинга

Британский бегун Чиджинду Уджа отреагировал на новость о том, что его временно отстранили от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

«Я честно заявляю, что я — не жулик. Я никогда не принимал и не буду принимать запрещенные вещества, по крайней мере, осознанно. Я шокирован и потрясен этой новостью. Я люблю мой вид спорта и понимаю свои обязанности как спортсмена и товарища по команде. Я буду соблюдать все формальные процессы и не буду больше давать никаких комментариев по делу до момента, когда это будет необходимо», — приводит Reuters слова Уджи.

12 августа стало известно, что Уджу и еще троих легкоатлетов временно отстранили из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Сообщалось, что в допинг-пробе 27-летнего британца обнаружили запрещенные вещества остарин и S-23.

Уджа является серебряным призером Олимпиады в Токио в эстафете 4x100 м.