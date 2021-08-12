Вице-президент НОК Украины о фото Ласицкене с Магучих: «Спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом»
Вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Игорь Лысов отреагировал на травлю украинской легкоатлетки Ярославы Магучих за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.
«Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике», — приводит украинское издание «Страна» слова Лысова.
Ласицкене и Магучих сфотографировались 7 августа после завершения соревнований в прыжках в высоту. Ласицкене завоевала золотую медаль, Магучих стала третьей.
После появления снимка в сети украинские болельщики раскритиковали Магучих, а 9 августа появилась информация о том, что Министерство обороны Украины намерено провести беседу со спортсменкой из-за фотографии.
Дополнительная информация:
https://strana.ua/news/348131-jaroslava-mahuchikh-nok-i-sportsmeny-ukrainy-vystupili-v-ee-zashchitu-posle-napadok-natsionalistov.html
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