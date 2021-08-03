Шубенков в последний момент снялся с дистанции. Олимпийское проклятие наших легкоатлетов

Чемпион мира Сергей Шубенков вынужден был сняться с предварительного забега на 110 м с барьерами из-за травмы ахилла. Больше на Олимпиаде на старт он не выйдет.

Зияющая пустота на шестой дорожке и буквы DNS напротив фамилии Шубенков. Такое просто не могло быть правдой. Это перебор даже для самого драматичного кино. Но тем не менее.

— Эта проблема с ногой у него давно, — рассказал корреспонденту «СЭ» Владимиру Иванову тренер Сергей Клевцов. — Мы лечились, пытались... Сейчас на разминке побежал — и все... Что-то щелкнуло. Сейчас нога во льду. Ждем. В кресле поедем в центр делать УЗИ. Ахилл вроде целый. Что щелкнуло — непонятно. Но ему очень больно.

Тут нужно просто знать историю взаимоотношений Сергея и его семьи с Олимпийскими играми.

— 1984-й. Его мама Наталья Шубенкова становится рекордсменкой СССР в семиборье, но не едет в Лос-Анджелес из-за бойкота.

— 2016-й. Сергей в расцвете своей карьеры, но не едет на Игры в Рио из-за допинговых санкций в отношении нашей федерации.

— 2021-й. Буквально за месяц до старта ОИ Шубенков полностью оправдан после подозрений в употреблении допинга. Он в последний момент получает нейтральный статус, но выйти на старт Олимпиады не может.

С такой историей нет никаких сомнений, что будь хоть малейшая возможность — Шубенков бы бежал. Без вариантов, даже рискуя дальнейшей карьерой. Потому что для него Олимпиада — это нечто особенное. У Сергея есть золото и другие медали чемпионатов мира, есть победы в «Бриллиантовой лиге» и чемпионате Европы. Не хватало понятно чего.

Сейчас пойдут аналогии с прыгуньей в длину Дарьей Клишиной, которая из-за травмы тоже не прошла квалификацию. Но этим совпадения ограничиваются. У Клишиной был странный сезон, в котором она по стечению обстоятельств сделала всего два старта. Никто до Олимпиады не понимал, на что она готова. Да и сейчас не понимает, потому что два хороших прыжка с заступами — это все-таки слишком мало.

Шубенков постоянно был на виду. Сравните: Клишина без всяких ограничений сделала два старта за сезон. Шубенков, который до конца июня мог соревноваться только в России, — три в России и один за границей. Наверняка стартовал бы и еще, но было уже негде. Слишком поздно Сергею дали статус.

Лучший результат Шубенкова в сезоне — 13,19, показанный 6 июля в Венгрии. Этого точно хватило бы, чтобы пройти первую стадию квалификации. И судя по динамике, за месяц до Олимпиады Сергей должен был еще прибавить. Сложно сказать, получилось бы в итоге взять медаль, но бороться за нее Шубенков точно был способен.

Тренер честно говорит, что проблема со здоровьем беспокоила Шубенкова давно. Наверняка и руководство было в курсе. Но Сергей по всем правилам завоевал свое место в заветной «десятке», в отличие от Дарьи он даже на чемпионате России выступал. В принципе, почти у любого барьериста, тем более возрастного, что-то болит. Раз Шубенков приехал в Токио — значит, надеялся бежать.

Сейчас Сергею однозначно нужна поддержка. Такого, что случилось с ним, врагу не пожелаешь. А в нашей легкоатлетической команде, получается, осталось в строю всего шесть человек. Наши спортсмены исчезают, словно негритята в известной песенке...