Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Новости   //    Легкая атлетика

Сидорова после Олимпиады в Токио плакала целый месяц

10:38
Теги:

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро на Олимпиаде в Токио в прыжках с шестом, рассказала, что она плакала после Игр.

«Были моменты, когда я просто без причины могла заплакать. В голову приходили какие-то мысли, воспоминания. Мне могли что-то сказать, а я начинала плакать. Даже за день до отъезда на завершающие старты сезона плакала, так что... месяц, наверное. Может быть, не случись этот прыжок в Цюрихе (на 5,01 м), я бы и сейчас все еще плакала по каким-то поводам», — приводит слова Сидоровой «Матч ТВ».

Напомним, что первой на Играх в Токио стала американка Кэти Нажотт с результатом 4,90 м. Сидорова на Олимпиаде показала 4,85 м.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Чемпионат мира по мини-футболу среди мужчин: расписание и результаты матчей сборной России
Почему неприятности преследуют актрису Анастасию Макееву
Мужчина попытался изнасиловать девушку в лифте в Москве
Задержанный после побега из изолятора Мавриди провел ночь в здании СК
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
1
Офсайд