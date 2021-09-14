Сидорова после Олимпиады в Токио плакала целый месяц

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро на Олимпиаде в Токио в прыжках с шестом, рассказала, что она плакала после Игр.

«Были моменты, когда я просто без причины могла заплакать. В голову приходили какие-то мысли, воспоминания. Мне могли что-то сказать, а я начинала плакать. Даже за день до отъезда на завершающие старты сезона плакала, так что... месяц, наверное. Может быть, не случись этот прыжок в Цюрихе (на 5,01 м), я бы и сейчас все еще плакала по каким-то поводам», — приводит слова Сидоровой «Матч ТВ».

Напомним, что первой на Играх в Токио стала американка Кэти Нажотт с результатом 4,90 м. Сидорова на Олимпиаде показала 4,85 м.