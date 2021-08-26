Тренер Ласицкене: «Чем больше сопротивления, тем больше она открывает внутренние резервы и потенциал»

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, рассказал, как спортсменка переживала паузы перед третьими попытками на 1,95 м в квалификации и 1,96 м в финале Игр в Токио.

«Хочу сказать, что Маша устроена, как настоящий боец, преодолевающий трудности, — приводит слова Габриляна «Известия». — И чем больше возникает перед ней психологических препятствий, тем с большей спортивной агрессией она их преодолевает. Хочешь сделать Машу достойным соперником — попробуй ее напугать. Чем больше сопротивления, тем больше она открывает внутренние резервы и потенциал. И сама раскрывается.

Я всегда все старты делю на психологические и технические. В технических меньше ответственности, меньше соперниц, которые прыгают высоко, нет психологической «давки». Там Мария вряд ли выпрыгнет высоко. Я и не надеюсь на большую высоту, потому что нет хорошего потенциала страха и прилива энергии, чтобы прыгать. Она старается изо всех сил, но зачастую результаты бывают хуже.

А вот когда вокруг камеры, когда большая ответственность, когда соперники улыбаются, беря большие высоты, а соотечественники ждут от нее результата, тогда Маша включается в психологическую работу . Я это называю «психологические старты». Они крайне нужны. Как и «технические старты». Нарабатываются навыки преодоления трудностей и работы в тяжелых условиях. Слава богу, получилось так, что она все же прыгнула с третьего раза в квалификации. Там был переломный момент. Как и в финале, в третьей попытке на 1,96 м. Ее психика адаптировалась к этим условиям. Маша вернулась. И в этом ее сила».

Ласицкене оказалась единственной спортсменкой, которой удалось взять высоту 2,04 метра на Играх.