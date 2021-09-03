Тренер Ласицкене рассказал о самом трудном моменте Олимпиады в Токио

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, рассказал о самом трудном моменте Олимпиады в Токио.

«День до соревнований. Все очень сложно. Мысленно ты как будто переживаешь завтрашний день, но отбрасываешь все фантазии, все мысли о соревнованиях, все предположения. Я обычно стараюсь успокаиваться перед ответственными стартами, не поддаваться ненужным мыслям и так далее.

Но в Олимпийской деревне три ночи накануне соревнований вообще не мог заснуть. Пытался, ворочался, но в итоге одевался и шел на улицу. Гулял по городку в наушниках, слушал музыку, пытался отвлечься. По 20 с чем-то км накручивал каждую ночь. Прокручивал в голове все установки, медитировал по-своему. Но чем больше старался отвлечься от мыслей о предстоящем выступлении, тем хуже получалось", — приводит слова Габриляна RT.

На Играх в Токио Ласицкене оказалась единственной спортсменкой, которой удалось взять высоту 2,04 м.