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Ласицкене рассказала, какие эмоции испытывает олимпийский чемпион

21:02
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Олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту Мария Ласицкене нанесла символический удар в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» (2:0).

Легкоатлетке помогал защитник московского клуба и победитель Игр в Токио в составе футбольной сборной Бразилии Бруно Фукс.

«Какие эмоции испытывает олимпийский чемпион? Самый прекрасные, самые чистые. Я была очень счастлива. И сейчас я счастлива. Тем более, воспоминая весь тяжелый год, который был перед Олимпиадой. Рада за себя, за людей, которые рядом со мной. Мы все сделали, мы справились», — сказала Ласицкене в интервью клубному каналу футбольного клуба ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=4HAS3RbkOcA

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Иван Шитик все материалы автора

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