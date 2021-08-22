Ласицкене рассказала, какие эмоции испытывает олимпийский чемпион

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту Мария Ласицкене нанесла символический удар в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» (2:0).

Легкоатлетке помогал защитник московского клуба и победитель Игр в Токио в составе футбольной сборной Бразилии Бруно Фукс.

«Какие эмоции испытывает олимпийский чемпион? Самый прекрасные, самые чистые. Я была очень счастлива. И сейчас я счастлива. Тем более, воспоминая весь тяжелый год, который был перед Олимпиадой. Рада за себя, за людей, которые рядом со мной. Мы все сделали, мы справились», — сказала Ласицкене в интервью клубному каналу футбольного клуба ЦСКА.