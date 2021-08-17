Зеленский наградил орденами легкоатлетку Магучих и других призеров Олимпиады-2020

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами призеров Олимпийских игр в Токио, в том числе и легкоатлетку Ярославу Магучих, сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Ранее на Украине разгорелся скандал из-за совместного фото бронзовой призерки в соревнованих по прыжкам в высоту Магучих с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене, выигравшей «золото».

После завершения соревнований украинская спортсменка подверглась критике за фото, где она вместе с Ласицкене празднует свой успех после завершения соревнований.