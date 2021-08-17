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Зеленский наградил орденами легкоатлетку Магучих и других призеров Олимпиады-2020

19:03
Ярослава Магучих. Фото Reuters
Ярослава Магучих. Фото Reuters
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Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами призеров Олимпийских игр в Токио, в том числе и легкоатлетку Ярославу Магучих, сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Ранее на Украине разгорелся скандал из-за совместного фото бронзовой призерки в соревнованих по прыжкам в высоту Магучих с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене, выигравшей «золото».

После завершения соревнований украинская спортсменка подверглась критике за фото, где она вместе с Ласицкене празднует свой успех после завершения соревнований.

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Иван Шитик все материалы автора

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