Тимановская: «После соревнований в Польше пару часов приходила в себя и следующие полдня было плохо»

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прокомментировала свое выступление на Мемориале Вецлава Маняка в польском Щецине.

Она заняла третье место на дистанциях 100 и 200 метров. В протоколах спортсменка фигурировала как представитель Белоруссии.

«По ходу старта я думала, что может быть тяжело, — приводит слова Тимановской «Газета.Ru». — Но, конечно, надежда на быстрые секунды была, о них я всегда думаю, вне зависимости от ситуации. Но даже после 100 метров стало плохо — организм не обманешь. Он истощен и потерял ту форму, в которой был три недели назад. Пропали стартовая реакция, взрыв и скоростная выносливость. Три недели без тренировок — это очень много для спринта. Особенно без колодок.

Тем более, когда организм на пике формы — это сильный стресс и в таких ситуациях велик шанс даже травму получить. Конечно, я хотела выиграть, но даже эти результаты после всего произошедшего считаю очень хорошими. 23,46 на 200-метровке без тренировок говорит о том, что на Олимпиаде у меня была прекрасная форма. Плохой финиш, из-за того, что организм истощен, это потеря минимум 0,50, ведь на 150 метрах бежала впереди с преимуществом. И добеги до конца в том же темпе, я бы могла приблизиться к 23,0.

Но, повторюсь, после всех обстоятельств — это очень хорошие показатели. Для меня просто выйти на дорожку было очень важно, ведь есть желание продолжать свою спортивную карьеру несмотря ни на что.

Сейчас хочу отдохнуть. После соревнований пару часов приходила в себя и следующие полдня было плохо. Сейчас нужна пауза, а затем начну готовиться к новому сезону. И, конечно, хочется вернуться к привычному образу жизни здесь, в Польше".

Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. В ответ спортсменка раскритиковала спортивное руководство Белоруссии, после чего ее силой хотели вывести в Минск. Тогда спортсменка попросила политического убежища, которое ей предоставила Польша.