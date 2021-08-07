Ее олимпийская победа в Токио — абсолютная фантастика.

Олимпийские игры-2020. Легкая атлетика

Женщины. Высота. Финал

1. Мария Ласицкене (Россия) — 2,04

2. Никола Макдермотт (Австралия) — 2,02

3. Ярослава Могучих (Украина) — 2,00

Давайте начистоту: 99 процентов в победу Марии Ласицкене в Токио не верили. В легкоатлетической тусовке — так все 100. Я тоже. Потому что абсолютно все было против ее триумфа. Кто-то сравнивал историю Ласицкене с историей Евгенией Медведевой. И та и другая безгранично доминировали весь олимпийский цикл. И казалось, Маше, как и Евгении, стать абсолютной легендой помешает один «лишний» год. Проводись Олимпийские игры в Пхенчхане в 2017 году — однозначно выиграла бы Медведева. Проводись Игры в Токио в 2020-м — Ласицкене не оставила бы никому шансов.

Могла пролететь мимо десятки

Но в 2021-м против высотницы из Кабардино-Балкарии навалилось со всех сторон. Проблемы с разбегом, из-за чего результаты были дико нестабильными. Мало что получалось зимой. А уж после старта летнего сезона никто не сомневался: она идет на спад. И это было объяснимо. Доминировать шесть лет без единого сбоя просто невозможно. А тут еще травма. Которая съела у Ласицкене с Геннадием Габриляном 1,5 месяца нормальной подготовки.

И параллельно с проблемами Марии фонтаном поперли соперницы. Девушки по всему миру прыгали знаковые 2 м: и в Азии, и в Австралии, и в США. А Ярослава Могучих с Украины со своими 2,03 м с куском и заявлениями о желании побить мировой рекорд уже в Токио представлялась просто безусловнейшим фаворитом.

Шутка ли, но на чемпионате России в Чебоксарах всерьез ходила пуля, что некоторые спортивные руководители страны не сильно ходят видеть трехкратную чемпионку мира в заветной десятке российских атлетов. Она уже, во-первых, не та, а во-вторых, вспомнились обиды за ее жесткие слова в адрес боссов.

Начало в Токио только подтвердило всеобщие опасения. Мария только с третьей попытки зацепила 1,95 м в квалификации. Если бы нет — осталась без финала. Прошлась по грани.

Преображение в Токио

Главный старт в жизни Ласицкене тоже начала очень нервно. Первые две попытки на 1,96 м у нее не получились совершенно. Мне посыпались сообщения, смысл которых понятен: это все. Ситуация казалась настолько безнадежной, что даже в скромную бронзочку уже мало кто верил. Вспомнились и повальные неудачи наших легкоатлетов в Токио. Да и день для России не задался: проиграли финал пляжники, провал в пятиборье, не повезло в водном поло, шок в художественной гимнастике. Мария со всеми своими болячками и проблемами по всем законам логики должна была органично вписаться в эту череду грустных событий.

Но она собралась — и с третьей попытки на зубах вытащила себя.

Потом со второй зацепила 1,98. Также со второй — еще и 2,00 м! Это уже казалось подвигом. Есть медаль!

Но Ласицкене в тот момент только начинала полет к своей олимпийской мечте. Просто мы об этом не знали. Я много чего видел в легкой атлетике. Наверное, абсолютно все финалы в прыжках в высоту на крупных турнирах за последний 21 год. Но такого, чтобы человек прямо по ходу соревнований настолько преображался в секторе, — никогда.

Думаю, ни сама Ласицкене, ни ее тренер Геннадий Габрилян, ни один человек на свете не сможет объяснить, за счет чего такое превращение стало возможно. Такое часто бывает в голливудских фильмах, но вот в жизни...

Сумасшедший бойцовский характер

Наверное, это просто сумасшедший бойцовский характер одного отдельно взятого великого человека. Казалось бы, медаль по такому сезону — это уже счастье. Но Мария не расслабилась, гарантировав себе ее, а наоборот мобилизовалась в критической ситуации.

Ее удачный прыжок на 2,02 м стал нокдауном для австралийки Макдермот и Ярославы Могучих.

А на 2,04 — нокаутом.

Это одна из величайших побед в истории российского спорта. Не легкой атлетики. Именно — всего спорта. Ласицкене — живая легенда. И мы счастливчики: нам с вами повезло видеть ее спектакли вживую. Это то, о чем можно будет рассказывать детям и внукам.

Мария Ласицкене — боец до последней клетки. Она стала легендой уже давно. Три золотых чемпионата мира — это невероятно. Причем все они были выиграны в тяжелейшей борьбе. Пекин-2015 — с Анной Чичеровой, Лондон-2017 — дуэль с Юлией Левченко, Доха-2019 — с Могучих. Однако ее сегодняшняя победа в борьбе с собой — абсолютная вершина в карьере.

Выиграть золото в такой ситуации — это что-то инопланетное.