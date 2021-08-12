Ярослава Магучих назвала себя патриоткой Украины и ее армии

Легкоатлетка Ярослава Магучих в своем Instagram обратилась к болельщикам после прибытия из Токио, где проходили летние Олимпийские игры.

Спортсменка в соцсети поблагодарила всех за поддержку, поделилась эмоциями от завоевания бронзовой медали Олимпиады в прыжках в высоту. Также девушка рассказала, почему решила сфотографироваться с россиянкой Марией Ласицкене, держа в руках украинский флаг, и заявила, что является патриоткой своей страны.

«Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все», — добавила Магучих.