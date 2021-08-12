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Ярослава Магучих назвала себя патриоткой Украины и ее армии

19:49
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Легкоатлетка Ярослава Магучих в своем Instagram обратилась к болельщикам после прибытия из Токио, где проходили летние Олимпийские игры.

Спортсменка в соцсети поблагодарила всех за поддержку, поделилась эмоциями от завоевания бронзовой медали Олимпиады в прыжках в высоту. Также девушка рассказала, почему решила сфотографироваться с россиянкой Марией Ласицкене, держа в руках украинский флаг, и заявила, что является патриоткой своей страны.

«Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все», — добавила Магучих.

После появления снимка Магучих и Ласицкене в Сети украинские болельщики раскритиковали Магучих, а 9 августа появилась информация о том, что Министерство обороны Украины намерено провести беседу со спортсменкой из-за фотографии. Позднее вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Игорь Лысов отметил, что спортсмены не виноваты в том, что происходит в политическом мире.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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