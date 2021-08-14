Ямайский бегун трогательно поблагодарил девушку, которая помогла ему выиграть золото на Олимпиаде в Токио

Ямайский бегун Хэйнсли Парчмент опубликовал у себя в Twitter трогательное видео, в котором поблагодарил девушку, которая помогла ему выиграть соревнования.

Спортсмен мог пропустить соревнования в беге на 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио, поскольку перепутал автобусы и поехал в водный комплекс вместо легкоатлетического стадиона. 25-летняя Тихана Стойкович, которая работала на Играх волонтером, дала Парчменту деньги на такси, чтобы тот сумел добраться до стадиона вовремя.

Через несколько дней после инцидента Парчмент вернулся на место встречи со Стойкович, чтобы поблагодарить ее. Спортсмен вернул ей сумму, которую одолжил у нее, а также поблагодарил майку сборной Ямайки и дал потрогать свою золотую медаль.

«Всегда будьте добры друг к другу», — подписал видео Парчмент.

Always be kind to each other ?? pic.twitter.com/j1XvHRta4G — Hansle Parchment, OLY (@ParchmentHansle) August 7, 2021

Хэйнсли Парчмент стал олимпийским чемпионом с результатом 13,04 секунды в финале.