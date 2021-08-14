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Ямайский бегун трогательно поблагодарил девушку, которая помогла ему выиграть золото на Олимпиаде в Токио

11:43
Хэйнсли Парчмент. Фото Reuters
Хэйнсли Парчмент. Фото Reuters

Ямайский бегун Хэйнсли Парчмент опубликовал у себя в Twitter трогательное видео, в котором поблагодарил девушку, которая помогла ему выиграть соревнования.

Спортсмен мог пропустить соревнования в беге на 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио, поскольку перепутал автобусы и поехал в водный комплекс вместо легкоатлетического стадиона. 25-летняя Тихана Стойкович, которая работала на Играх волонтером, дала Парчменту деньги на такси, чтобы тот сумел добраться до стадиона вовремя.

Через несколько дней после инцидента Парчмент вернулся на место встречи со Стойкович, чтобы поблагодарить ее. Спортсмен вернул ей сумму, которую одолжил у нее, а также поблагодарил майку сборной Ямайки и дал потрогать свою золотую медаль.

«Всегда будьте добры друг к другу», — подписал видео Парчмент.

Хэйнсли Парчмент стал олимпийским чемпионом с результатом 13,04 секунды в финале.

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Иван Торопцев все материалы автора

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