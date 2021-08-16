Легкоатлетка Тимановская впервые выступила на соревнованиях после Олимпиады

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, бежавшая в Польшу во время Олимпиады в Токио, впервые приняла участие в соревнованиях после скандала.

Она выступила на Мемориале Вецлава Маняка в польском Щецине, заняв третье место на дистанциях 100 и 200 метров. В протоколах она фигурировала как представитель Белоруссии.

Также в соревнованиях приняла участие белоруска Мария Жодик, которая не смогла выступить на Олимпиаде в Токио из-за отсутствия необходимого количества допинг-тестов.

«Сегодня было важно только то, чтобы вернуться и бежать. Но это было трудно, потому что я не тренировалась три недели. Надеюсь, теперь я смогу выступать», — приводит слова Тимановской TVP Sport.

Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. В ответ спортсменка раскритиковала спортивное руководство Белоруссии, после чего ее силой хотели вывести в Минск. Тогда Тимановская попросила политического убежища.

Позднее Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».