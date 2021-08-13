Ласицкене высказалась о ситуации с украинской легкоатлеткой Магучих
Российская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка Мария Ласицкене высказалась о ситуации с украинкой Ярославой Магучих, которую раскритиковали на родине за фотографию с россиянкой.
«Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним. P. S. На этом тему считаю закрытой и никаких комментариев на этот счет больше не будет», — написала в сторис своего Instagram Ласицкене.
После появления снимка Магучих и Ласицкене в сети украинские болельщики раскритиковали свою спортсменку. Позже появилась информация о том, что Министерство обороны Украины намерено провести беседу с приписанной к ведомству прыгуньей из-за фотографии.
Позднее вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Игорь Лысов отметил, что спортсмены не виноваты в том, что происходит в политическом мире.
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