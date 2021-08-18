Легкоатлетка Тимановская не верит в заверения в безопасности от белорусских властей

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, получившая политическое убежище в Польше, сказала, что ей гарантировали безопасность и неприкосновенность на родине, но она не верит белорусским властям. В связи с этим возвращаться она пока не планирует.

«Такое предложение уже поступало, — цитирует Тимановскую «Газета.Ru». — Моей маме был звонок — ей сказали: «если ваша дочь вернется, ее никто трогать не будет». Заявили, что я буду в безопасности и могу вернуться. Но, естественно, мы в это не верим, в данной ситуации я возвращаться точно не буду».

Кристина Тимановская была вынуждена уехать в Польше после того, как во время Олимпиады в Токио ее пытались принудительно отправить на родину. Она получила политическое убежище в Польше и рассчитывает оформить спортивное гражданство этой страны.