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Допинг

Дело британского допингера, пойманного в Токио-2020, отправлено в суд

08:44
Чиджинду Уджа. Фото Instagram
Чиджинду Уджа. Фото Instagram

Проба В британского спринтера Чиджинду Уджа, завоевавшего в Токио-2020 серебряную медаль в мужской эстафете 4x100 метров, подтвердила положительный результат на допинг.

В организме спортсмена во время Олимпиады были обнаружены селективные модуляторы андрогенных рецепторов остарин и S-23. Остарин используется для лечения мышечной атрофии, а S-23 (масторин) — контрацептив. Оба лекарства запрещены в спорте.

Не исключено, что допинг попал в организм Уджа вместе с загрязненной биодобавкой (такие случаи уже происходили именно с остарином). Но теперь с этим будет разбираться спортивный арбитраж (CAS). Если вина спортсмена будет доказана, то медали лишится вся британская эстафетная четверка. Второе место может достаться канадцам, а третье — китайцам. Сам Сиджей (Чиджинду) уверяет, что никогда в жизни сознательно не принимал запрещенные вещества.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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