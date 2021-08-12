Украинская легкоатлетка Могучих отреагировала на травлю из-за фотографии с Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих высказалась по поводу травли, которая обрушилась на спортсменку после фотографии с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

«У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует — это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее», — приводит портал «Vesti.UA» слова Могучих.

Спортсменка отметила, что в ее фотографии с Ласицкене нет никакой политической подоплеки.

«Все обычно поздравляют друг друга после соревнований», — добавила Могучих.

Ласицкене и Магучих сфотографировались 7 августа после завершения соревнований в прыжках в высоту на Играх в Японии. Ласицкене завоевала золотую медаль, Магучих стала третьей.

После появления снимка в сети украинские болельщики раскритиковали Магучих, а 9 августа появилась информация о том, что Министерство обороны Украины намерено провести беседу со спортсменкой из-за фотографии. Позднее вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Игорь Лысов отметил, что спортсмены не виноваты в том, что происходит в политическом мире.