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Украинская легкоатлетка Могучих отреагировала на травлю из-за фотографии с Ласицкене

11:57
Ярослава Могучих. Фото Instagram
Ярослава Могучих. Фото Instagram
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Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих высказалась по поводу травли, которая обрушилась на спортсменку после фотографии с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

«У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует — это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее», — приводит портал «Vesti.UA» слова Могучих.

Спортсменка отметила, что в ее фотографии с Ласицкене нет никакой политической подоплеки.

«Все обычно поздравляют друг друга после соревнований», — добавила Могучих.

Ласицкене и Магучих сфотографировались 7 августа после завершения соревнований в прыжках в высоту на Играх в Японии. Ласицкене завоевала золотую медаль, Магучих стала третьей.

После появления снимка в сети украинские болельщики раскритиковали Магучих, а 9 августа появилась информация о том, что Министерство обороны Украины намерено провести беседу со спортсменкой из-за фотографии. Позднее вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Игорь Лысов отметил, что спортсмены не виноваты в том, что происходит в политическом мире.

Дополнительная информация:

https://vesti.ua/sport/u-nas-svoboda-slova-yaroslava-maguchih-o-travle-posle-foto-s-rossiyankoj

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Иван Торопцев все материалы автора

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