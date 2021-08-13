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Скабеева выложила фото с борцом Беленюком после вызова легкоатлетки Магучих в Минобороны Украины

13:37
Жан Беленюк и Ольга Скабеева. Фото Telegram
Жан Беленюк и Ольга Скабеева. Фото Telegram
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Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева выложила совместную фотографию с украинским олимпийским чемпионом Токио Жаном Беленюком после информации о вызове легкоатлетки Ярославы Магучих в Минобороны Украины.

13 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр провела беседу с Магучих из-за совместного фото с российской прыгуньей в высоту Марией Ласицкене. 7 августа Ласицкене выиграла золото, а Магучих — бронзу в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио. После вручения наград девушки сфотографировались друг с другом, держа в руках флаги своих стран.

«Было бы справедливо вызвать в Минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая зрада», — подписала фото Скабеева в своем Telegram-канале.

12 августа Магучих в Instagram обратилась к болельщикам и заявила, что является патриоткой своей страны, а также гордится принадлежностью к Вооруженным силам Украины.

Дополнительная информация:

https://t.me/skabeeva/6943

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Екатерина Савостина все материалы автора

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