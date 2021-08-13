Клишина рассказала о восстановлении после травмы

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала про свое восстановление после травмы задней поверхности бедра, полученной на Олимпийских играх в Токио.

30-летняя Клишина получила травму 1 августа во время квалификации в прыжках в длину на Олимпиаде в Токио. Спортсменка не смогла выполнить третью попытку из-за повреждения задней поверхности бедра. Медицинское обследование выявило у легкоатлетки разрыв одной из мышц.

«Нога с каждым днем все лучше и лучше, при спокойной ходьбе уже практически не чувствую боли, но очень быстрым шагом ходить еще не могу. Наклоняться тоже пока не могу, потому что сразу появляются болевые ощущения в месте прикрепления мышцы под ягодицей», — цитирует Клишину сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Нужно полностью избавиться от ощущения боли в ходьбе, а затем примерно недели через две можно начинать уже делать упражнения на закачивание задней поверхности бедра. Первый снимок и УЗИ мне сделали сразу в олимпийской деревне, так что второй снимок нужно делать месяца через три, чтобы посмотреть, как там все зарастает», — добавила она.