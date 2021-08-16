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Украинский каратист Горуна рассказал, почему он заступился за Магучих после критики за фото с Ласицкене

19:06
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Бронзовый призер Олимпиады-2020 в каратэ Станислав Горуна в интервью Youtube каналу «Отдуши в душу» рассказал, почему он вступился за Ярославу Магучих, которую критиковали за фотографию с Марией Ласицкене.

«Так дико, я просто не понимаю, что произошло, - сказал Горуна. - Яся взяла принципиально важную медаль для Украины. Среди более чем сорока украинский легкоатлетов ей единственной удалось завоевать награду. Эйфория и так далее. И он в момент самой большой радости она берет украинский флаг, и с счастьем и радостью на лице бегает и фотографируется со всеми. Тем более, что фотографируется со своими соперницами, что является нормальным спортивным поведением достойного спортсмена, который себя уважает.

А у нас есть ультраправые радикалы, которым нужно поддать огня в конфликт. И они добавили контекст, и давайте ее разносить. Девушку, которая завоевала для Украины очень важную медаль, а они ее начинают разрывать. Я, как мужик, рефлекторно, заступился за нее. Захожу вечером в интернет. Читаю комментарии – победа. Потом проматываю – а не, оказывается измена. На меня, конечно, тонну говна вылили, я тогда не знал, что будет такая реакция на написанное. Теперь, когда я знаю реакцию, я бы сделал это еще раз».

На Олимпиаде в Токио россиянка Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту. Украинка Магучих стала третьей. После завершения соревнований украинская спортсменка подверглась критике за фото, где она вместе с Ласицкене празднует свой успех после завершения соревнований.

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Евгений Петров все материалы автора

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