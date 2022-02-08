«В последний месяц меня тошнило от лыж». Кажется, карьера Устюгова близится к закату

Сергей Устюгов не вышел в финал лыжного спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине

Драма, от которой наворачиваются слезы.

После того как Сергей Устюгов пролетел мимо финала в спринте, в российском уголке пресс-центра жизнь замерла. Лосенок — один из любимых спортсменов страны. Его любят за харизму, за эмоции, за искренность. Переживаешь за него как за родного.

А еще Устюгов — один из самых нереализовавшихся лыжников в российской истории. У него, по сути, был один великий сезон — с разрывом «Тур де Ски» и двумя победами на ЧМ. Для кого-то и столько выше крыши. Но потенциал Сергея точно больше. Вот и ждут от него на каждом старте прорыва. Хочется, чтобы он получил то, что заслуживает. Хотя бы половину. Но всякий раз что-то происходит.

Вот и Елена Вяльбе, несмотря на очередную медаль, не выглядела счастливой.

— Масса огорчений и вишенка на торте в виде медали Сани Терентьева, — прокомментировала она результаты спринтов. — Но главное огорчение — Серега Устюгов.

Ничего больше объяснять ей было не нужно. Все всё понимали.

В душе у меня кошки скребут

Мучить Сергея в микст-зоне не хотелось. Прошел бы мимо — никто слова не сказал бы. Но он остановился. И снова раскрыл душу.

— За Саню можно только порадоваться, — начал Устюгов. — Он молодой, резвый. И этой медалью показал, что мимо командного спринта пролетаю я. Эта гонка решала многое.

— Обиды на Артема Мальцева нет? Выбил вас.

— Это Олимпийские игры! Вы же смотрели скиатлон и тоже видели, как Спицову кричали, чтобы он остановился. Я подумал, что Денис на хорошем русском пошлет их. Это же главный старт четырехлетия! Тут не думают о других.

Обида у меня может быть только на себя. Я просрал свой главный старт восьмилетия. Досадно. Но есть и другая жизнь.

— На что намекаете?

— Пока не говорю о завершении карьеры, но начинаю об этом задумываться. Посмотрите на состав нашей сборной здесь — я самый старый.

— Суннбю свое первое личное золото на ЧМ выиграл в 34.

— Давайте не будем об этом. Четыре года я жил этой Олимпиадой. Мечтал о медали. Последний тренировочный месяц был очень тяжелым для меня. Психологически так от лыж никогда не уставал. Доходило до того, что меня тошнило от них. Но я терпел. Жил этим. Хотел сюда приехать и взять медаль. Наверное, это был мой последний шанс. Но...

Ладно, жизнь продолжается. Возможно, мои болельщики будут недоумевать: «Как это так, он просрал старт своей жизни — и даже не в слезах?» Но что я могу сделать? Были взлеты, были падения. Посмотрим, что будет дальше, что решит руководство. Поставят ли меня в эстафету.

— А если предложат бежать марафон?

— Если кто-то откажется, конечно, побегу. Но давайте смотреть на вещи реально. Саня Большунов показал, что звенит, Денис Спицов разрывал, Артем Мальцев в жизни не попадал в финалы спринтов на высоком уровне.

— Еще один олимпийский цикл — точно нет?

— Нет. Мое тело не выдерживает нагрузки. Спасибо докторам и массажистам. Меня на эту Олимпиаду притянули за уши. А я...

Ребят, у меня в душе кошки скребут. Хочу позвонить домой. Просто поболтать. Пойду...

Вопрос по эстафете

У нас шикарная лыжная команда. Четыре человека уже с личными медалями Пекина-2022. Может быть, будут еще. Но представить сборную без Устюгова очень сложно. Даже думать не хочется об этом.

При этом сам Сергей все чаще намекает на завершение карьеры.

И как же не хочется, чтобы его олимпийская история завершилась таким вот грустным полуфиналом. Утром на соседнем с лыжным стадионом склоне Вик Вайлд показал, что такое идеальное завершение карьеры.

Очень хочется, чтобы и у Лосенка, как его до сих пор называет даже Елена Вяльбе, был еще хотя бы один шанс. Может быть, он получит его в эстафете.