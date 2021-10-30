Мистическая смерть советского горнолыжника. Перед гибелью он увидел пророческий сон

Победитель этапов Кубка мира Александр Жиров получил в подарок автомобиль, который должен был достаться другому спортсмену, — и это стало первым шагом на пути к трагедии.

Автокатастрофы унесли жизни многих звезд советского и российского спорта, однако история знаменитого горнолыжника 1980-х Александра Жирова выделяется на общем фоне. С одной стороны — вроде бы банальная пьяная авария. С другой — точные обстоятельства происшествия неизвестны до сих пор, а все, что происходило со звездным спортсменом накануне, делает историю почти мистической. Конечно, Жиров никогда не входил в число самых успешных горнолыжников мира. Но для советского спорта его победы на самом высоком уровне выглядели грандиозным прорывом. Поэтому его трагическая гибель стала шоком для очень многих, но, увы, никого ничему так и не научила.

Александр Жиров.

Русское чудо

Чем же знаменит наш герой? Например, тремя победами подряд на Кубке мира в марте 1981 года, когда ему удалось оставить позади в слаломе и гигантском слаломе легендарного шведа Ингемара Стенмарка и других звезд. До этого Жиров одержал еще одну победу, но первым среди советских спортсменов выиграл этап Кубка мира Валерий Цыганов. Победа Цыганова и сразу четыре первых места Жирова уместились всего в 24 дня. Из-за этого в газетах появились заголовки про «24 дня русского чуда». Именно под таким названием тот период в истории горных лыж вошел в историю. По иронии судьбы, именно этот успех, который был главным в его карьере, стал первым шагом на пути к трагической смерти. Виной всему машина, доставшаяся Александру во многом случайно.

Фрагменты выступлений Александра Жирова

Трагедия

Владимир Макеев, Александр Жиров, Валерий Цыганов.

За свои достижения Александр получил автомобиль Volvo 244. На самом деле французская компания Rossignol должна была предоставить автомобиль тому советскому горнолыжнику, который первым выиграет на этапе Кубка мира. Им оказался Валерий Цыганов. Но в итоге очень ценный по советским меркам подарок достался Жирову.

Volvo 244. На автомобиле этой марки разбился Жиров. Фото Wikipedia

«Была договоренность: кто первым из нас выиграет этап Кубка мира, получит от «Россиньоля» машину, — рассказывал Цыганов в одном из интервью. — Новую модель «Вольво». По идее, она должна была достаться мне после успеха в Аспене. Но в тот же месяц четыре следующих этапа выиграл Жиров, и моя единственная победа на фоне Сашиных четырех, да еще и третьего места в общем зачете Кубка мира, конечно, померкла. Поэтому «Вольво» получил Жиров, а мне вручили музыкальный центр. Настаивать на машине было неудобно».

Александр Жиров.

Как показало время, лучше бы музыкальный центр достался Жирову. Цыганов был менее отчаянным человеком, а вот в жизни Александра иномарка сыграла трагическую роль. Согласно одной из версий, фатальной могла оказаться опасная забава, которую лидер сборной СССР многократно проделывал со своей отечественной машиной. За городом на спусках горнолыжник любил выдергивать ключ из замка зажигания и мчаться вниз словно на огромных санях. Однако на «Вольво» подобный трюк был невозможен, поскольку после извлечения ключа зажигания на этой машине блокировалось рулевое колесо.

Александр Жиров с наградами. Фото Роман Денисов, ФГССР

Трагедия произошла 18 мая 1983 года возле деревни Щуколово, где Жиров еще в детстве начал заниматься горными лыжами. Горнолыжник вместе с друзьями ехал на своем призовом автомобиле. Машина не вписалась в поворот и свалилась в овраг. Даже очень хорошая для того времени машина, отвечающая всем стандартам безопасности, не могла спасти Александра и его друзей. В результате падения Жиров и его двое друзей скончались на месте. Один человек выжил, он впал в кому. Выбравшись из нее, он лишился памяти и ничего не мог рассказать об обстоятельствах аварии. Из-за этого мы так и не знаем деталей того трагического дня. В частности, неизвестно, был за рулем сам Жиров или он дал порулить кому-то из друзей.

Проблемы с алкоголем

По словам бывшего горнолыжника и спортивного комментатора Владимира Андреева, перед той поездкой спортсмен и его друзья употребляли спиртные напитки. К ним Александр был неравнодушен. Его проблемы с алкоголем не были большим секретом для друзей и тренеров.

«При всем своем величии горнолыжника Жиров относился к той категории спортсменов, над которыми тренерский контроль должен быть непрерывным и жестким, — рассказывал его бывший наставник Виктор Тальянов. — Я это понимал, но юридически Саша находился в подчинении тренеров сборной, которые на его проделки смотрели сквозь пальцы. Пока он находился в команде, тренировался, выступал, все было в порядке. Стоило ему приехать домой, как начинались срывы. Деревня есть деревня. Нравы там простые. Без бутылки на столе разговора не бывает».

По утверждениям коллег, Жиров был очень спокойным человеком. И очень немногословным. Иногда за весь день он мог произнести одно слово. Душой компании такого человека не назовешь. Возможно, он бы и не пил, но противостоять своему деревенскому окружению спортсмен не мог.

«Мы пять лет прожили с Сашей в одном номере, — сказал Андреев. — Он был очень добрый, чем его деревенские приятели беззастенчиво пользовались. Нищим пацанам из Деденева Жиров казался звездой и миллионером. Пообщаться с ним хотелось каждому. Он приезжал туда и отрывался. Сколько спортсменов погорело на том же».

Если за рулем действительно был Жиров, то у него было бы значительно больше шансов справиться с непростой ситуацией на дороге. На горнолыжной трассе он всегда идеально просчитывал траекторию движения — глазомер у него был идеальный. У него наверняка была бы возможность избежать трагедии. Спортивная подготовка могла помочь в этом. Но алкоголь свел все усилия на нет.

Вещий сон?

Незадолго до трагедии Александр рассказывал Светлане Тягачевой, супруге тренера сборной СССР Леонида Тягачева, что ему приснилась горнолыжница Елена Панченко. Ее жизнь — это отдельная трагическая история.

Елена Панченко. Фото risk.ru

Панченко погибла в 1978 году в Вене. Советские горнолыжники проводили совместные тренировки с австрийскими слаломистами. После пресс-конференции они поехали на микроавтобусе в гостиницу. Когда Елена вошла в пассажирский салон, переводчица попросила сидевшего рядом с ней Константина Романовского перейти на заднее сиденье и предложила спортсменке сесть рядом с ней. Ну а затем на перекрестке в микроавтобус со спортсменами врезался трамвай. Панченко и переводчица погибли на месте. Остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести, но остались живы. Юной спортсменке было всего 17 лет.

Жиров и Панченко тогда были в одной команде. Более того, они состояли в дружеских отношениях. Немногословный юноша нашел с девушкой общий язык. А уже после ее смерти стало известно, что Елена была влюблена в своего коллегу. Она писала Александру письма, которые никогда не отправляла.

Письмо Панченко Жирову. Фото risk.ru

После смерти девушки ее родители нашли эти письма и передали их Жирову. Александр читал их со слезами на глазах. Он горько сожалел, что слишком поздно узнал о чувствах своей подруги. Накануне автокатастрофы под Щуколовом Елена приснилась Жирову. И вполне вероятно, что именно из-за этого сна спортсмен в тот роковой день приложился к бутылке.

Светлана Тягачева также говорит, что горнолыжник находился в депрессивном состоянии в том числе из-за отстранения от работы со сборной своего тренера — Леонида Тягачева, будущего главы Олимпийского комитета России. Тягачев тогда обвинялся в контрабанде джинсов под видом спортивного инвентаря. Жиров говорил, что если в сборной не будет этого специалиста, то не будет и его. Так в итоге получилось, но по другой, трагической причине.

Письма Панченко Жирову. Фото risk.ru

Послесловие

На момент гибели Жирову было всего 24 года. Менее чем за месяц до смерти он узнал, что его представили к ордену «Знак почета». Своей матери он после этого сказал: «Вот получу его — и начну вкалывать». Но получить его он так и не успел. Третье место в общем зачете Кубка мира, вторая позиция в зачете отдельной дисциплины, первое место в слаломе и гигантском слаломе — эти достижения Александра не смогли повторить или превзойти другие советские или российские горнолыжники за всю историю Кубка мира.

Только в 2015 году Александр Хорошилов стал первым в слаломе на этапе Кубка мира и потом — третьим в общем зачете Кубка мира в этой дисциплине. Но эти выдающиеся результаты все равно не дотягивали до успехов Жирова в 1980-х. Что ждало бы горнолыжника из Щуколова, не будь той злосчастной поездки на автомобиле, — новые победы и успехи или продолжение спада после неудачного сезона и вынужденной паузы в выступлениях? Этого мы уже никогда не узнаем. Точно известно лишь то, что жизнь яркого спортсмена оборвалась безвременно, и конкретные причины его гибели покрыты мраком неизвестности даже спустя почти четыре десятилетия.