Самое сенсационное золото в истории нашего спорта. Как мы выиграли единственный раз за 97 лет

Уникальный триумф летающего лыжника Владимира Белоусова на Играх 1968 года, украденная награда и олимпийский чемпион в роли приемщика стеклотары.

Прыжки с трамплина для наших спортсменов — далеко не самый успешный зимний вид. За 96 лет проведения чемпионатов мира у отечественных летающих лыжников только два золота (оба завоевал Гарий Напалков в 1970-м), а за 97-летную историю этой дисциплины на Олимпиадах у сборных СССР/СНГ/России только одна победа — в исполнении Владимира Белоусова в 1968-м. Последнее даже спустя полвека воспринимается как настоящее чудо — ведь организаторы сделали все, чтобы не дать советскому спортсмену стать лучшим. Но Белоусов преодолел все напасти и вошел в историю.

Как все начиналось

Заниматься прыжками Белоусов, который пока даже не помышлял о больших успехах, начал в 12 лет. Причем мотивация у него была совершенно другой — парень мечтал о паре новых лыж. Как он сам признавался, родители не всегда могли купить ему лыжи, которые он часто ломал. И действительно, в секции прыжков с трамплина ему дали сразу три пары новых лыж. Но мальчик решил поступить хитро: лыжи он забрал, а на тренировки ходить не стал, сосредоточившись на учебе, чего от него требовали родители.

Но однажды тренер той самой секции Аркадий Федорович Воробьев, экс-чемпион СССР по лыжному двоеборью, случайно встретил парня и поинтересовался, почему тот не ходит на тренировки. И он все-таки пришел. А потом на первых же соревнованиях стал третьим, хотя его соперники к тому времени тренировались уже два года. Большой талант юного спортсмена был очевиден. Уже в 1966 году, когда ему было 20 лет, его включили в состав сборной Советского Союза.

Дебют на Олимпиаде

А потом Белоусов отправился на первую и, как оказалось, последнюю Олимпиаду в своей жизни. В 1968 году зимние Игры принимал французский Гренобль. В прыжках с трамплина соревнования проходили в двух видах: на нормальном трамплине (К-70) и большом трамплине (K-90). Сначала спортсмены соревновались на нормальном трамплине. Белоусов неудачно исполнил первую попытку, став только 20-м. Но во второй он выступил гораздо лучше, показав второй результат среди все участников. Это позволило ему подняться на восьмое место по сумме двух попыток. Победил же чех Иржи Рашка. Дополнили тройку призеров австрийцы Райнгольд Бахлер и Бальдур Преймль.

Владимир Белоусов. Фото Wikipedia

Рассказывая о причинах неудачи на нормальном трамплине, советский спортсмен вспоминал, что у него внезапно «зашалила» печень и температура подскочила до 39 градусов. Он предполагал, что это могла быть реакция организма на ажиотаж вокруг Игр. Кроме того, нервов добавили и проблемы в организации соревнований.

«Когда опробовали трамплин, выяснилось, что организаторы посыпали гору разгона солью, и снег превратился в кашу, которая прилипала к лыжам и гасила скорость, — вспоминал Белоусов. — Спортсмены написали совместный протест. Тогда решили мягкий снег с разгона убрать и покрыть трамплин новым. Причем мерзлым. Однако часть старого снега все же осталась, и на трамплине образовалось несколько разнородных слоев».

Триумф

После этого у участников было некоторое время, чтобы отдохнуть, восстановиться и подготовиться к продолжению выступлений. Перерыв между двумя видами программы составил семь дней. И Белоусов был готов побеждать. Правда, как он потом признался, из-за нервов мог лишить себя золота. По итоговому протоколу все выглядит довольно просто — две попытки, лучший результат в обеих и уверенная победа. На деле все было сложнее. Сначала из-за сильного ветра соревнования перенесли на несколько часов. В итоге их все-таки решили провести.

В первой попытке Белоусов стал лучшим, улетев на 99 метров. Организаторы думали ею и ограничиться и определить победителя и призеров по итогам одного прыжка. Советский прыгун уже успел подумать о золоте. Но тут было решено, что тысячи собравшихся зрителей заслуживают увидеть продолжение соревнований. Провели вторую попытку, и в ней Белоусов также был лучшим — 101,5 метра. Он уже был практически уверен, что победил. Но тут ветер стих, и было принято новое решение: первая попытка объявлена тренировочной, а вторая стала первой. Назначена еще одна, новая попытка. Все, по сути, начиналось сначала.

Владимир Белоусов. Фото Вячеслав Евдокимов

Как признался потом прыгун, это был очень тяжелый момент. И его можно понять — дважды он успел почувствовать себя чемпионом, и тут все по новой. Не каждый справится с такой ситуацией и выйдет победителем. Владимиру это удалось, хоть и с большим трудом, как он потом признавался. Он мечтал, чтобы все это поскорее закончилось, думал, как обрадуются родители, хотел порадовать бабушку и дедушку, у которых в тот год была золотая свадьба. И хотелось сдержать обещание, данное своей девушке, которой он пообещал привезти золото из Гренобля. Обещание он в итоге сдержал, хотя сама девушка не очень в это верила. «Только бы остаться на первом месте», — эта мысль не покидала его во время второй, а по сути, уже третьей попытки.

В итоге Белоусов опять улетел дальше всех (98,5 метра), но, как он признался, имели место проблемы в технике — лыжи в полете разошлись, он сумел их кое-как выровнять. Очень боялся, что лишит себя медали. Но в итоге этого хватило. Чемпион на нормальном трамплине Иржи Рашка на этот раз стал вторым как во второй попытке, так и в общем зачете. Третье место — за Ларсом Грини.

Награда

За победу на большом трамплине Белоусову пообещали автомобиль Citroen. Но его Владимир так и не получил. Он неохотно говорит об этом и не хочет называть того, кто получил машину вместо него, хотя он, судя по всему, знает, кто это был. А на родине за победу на Олимпиаде ему дали 2500 рублей — хотя первоначально заплатили 1700, но в итоге все же решили увеличить сумму. В родном Всеволожске ему помогли получить квартиру и вне очереди купить автомобиль «Волга». Не Citroen, конечно, но все же. Для понимания: «Волга» стоила 5500 рублей. Даже премии за Олимпиаду не хватало. Его отец занял деньги у друзей из Магадана. Потом их пришлось постепенно отдавать.

Через месяц после триумфа на Играх в Гренобле Белоусов победил на Холменколленских играх.

В следующем году он впервые в своей карьере стал чемпионом СССР, а еще через год вновь победил в Холменколлене. На следующие Игры в Саппоро он уже не поехал. Более того, в 1970 году его международная карьера завершилась. В возрасте 24 лет. Причины? Белоусов говорит, что после Олимпиады он заявил в спорткомитете, что его тренеры — Аркадий Воробьев и Александр Григас. Начальству это не понравилось. Они хотели, чтобы в списках были председатель федерации Химичев и вице-президент Международной лыжной федерации Андреев. Но спортсмен настоял, и в итоге на международные соревнования его больше не брали. И это после олимпийского золота. Сам Белоусов, впрочем, говорит, что ни о чем не жалеет. Он считает, что не имел права изменить себе и позволить приписать чужие заслуги. Даже несмотря на то что, по его словам, получил бы орден Ленина и продолжил бы выступать за границей, если бы пошел на условия спортивных чиновников.

Украденная медаль

А 1990-х годах прошлого века произошло еще одно неприятное событие. У олимпийского чемпиона украли все награды и ценные вещи, в том числе ту самую уникальную золотую медаль. Он признается, что это стало для него настоящей трагедией. Мечтает, чтобы вернули хотя бы олимпийское золото. «Я бы плакал от счастья и был благодарен», — говорит он. Увы, золото так никто и не вернул.

В 1990-е у Белоусова и так хватало проблем. В том числе с деньгами, которых было мало, а иногда просто не было. Работать приходилось кем придется: приемщиком посуды, сторожем, лесником, егерем. А тут еще и без медали остался. Без единственной золотой медали в истории советских и российских прыжков с трамплина. Но в 2015 году ему все-таки вручили дубликат награды.

Почему сейчас не побеждает новое поколение российских летающих лыжников? У Белоусова есть ответ на этот вопрос. Он считает, что им не хватает трудностей — слишком легко все достается. А в его время все было по-другому, и ничего не доставалось просто так, что закаляло спортивный характер. Что ж, трудностей в жизни олимпийского чемпиона действительно хватало. Во все времена. И он всегда с ними стойко справлялся. И принципами не поступался, даже во вред себе. Поэтому его карьера и оказалась хоть и короткой, но уникальной. И кто знает, найдется ли в России когда-то летающий лыжник, который повторит его успех.