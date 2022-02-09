Его группа в Пекине жжет напалмом.

На утро среды Россия — лидер по количеству завоеванных медалей на Олимпиаде в Пекине. Практически половину наград принесла группа Бородавко: золото Большунова, серебро Спицова и Непряевой, бронза Терентьева. А ведь прошло только четыре гонки и большая часть интересного в лыжах впереди.

Сейчас Юрия Викторовича все любят и ценят, но ведь его нынешние успехи сродни чуду. 10 лет назад дверь в сборную перед ним захлопнулась. Казалось, навсегда. Однако Бородавко, потеряв все, начал с нуля. И стал еще сильнее, чем был.

Бан

Он начинал тренировать в Челябинске. Весной 1990 года отправился покорять Москву. С деньгами в те годы было совсем не густо. Порой за проживание группы на сборах рассчитывался тушенкой. На его энтузиазме трудности никак не сказывались.

Как и полагается, начинал Бородавко с молодежи. В 2000 году в его команде оказались юниоры, о которых потом услышит весь мир: Александр Легков, Евгений Дементьев, Иван Алыпов, Илья Черноусов и Николай Панкратов. Вместе с этой бандой он влетел во взрослую сборную. Ну как? После такого количества топ-воспитанников вопросов в его тренерской квалификации не возникало ни у кого.

Переломный момент в карьере Бородавко — 2009—2010 годы. Провалы на ЧМ и ОИ в Ванкувере и, что еще страшнее, — допинговая дисквалификация одного из лучших его учеников, Дементьева. ЭПО.

После неудачной Олимпиады-2010 российские лыжи возглавила Елена Вяльбе. Один из ее первых шагов — бан Бородавко. Из-за той самой истории с Дементьевым. Она понимала, что Юрий Викторович — сильнейший тренер, но хотела, чтобы у ее федерации была кристальная репутация. Официально его отстранили на два года, но и после этого негласный запрет продолжался.

Юрий Бородавко. Фото Global Look Press

Начать сначала

Сам тренер не скрывает: тот период был тяжелым. Ему было 50 лет. Двери в сборную закрыты. Это было похоже на закат карьеры.

Бородавко взял паузу. Отдохнул. Перезагрузил голову. Переосмыслил некоторые моменты. И взялся за работу с еще большим рвением. В сотый раз анализировал свои планы, выискивал погрешности. Ездил на семинар в Норвегию. Который, как сам признается, открыл глаза на многие вещи.

Потом с посвежевшим взглядом принялся за любимое дело. Не постеснялся начать с самого начала — с детей. Возился с группой в спортшколе «Бабушкино». Среди обычных ребят выискал реальный талант — Лешу Червоткина. С ним собрал семь медалей с юниорских чемпионатов мира и довел парня до взрослого Кубка мира.

После этого Елена Вяльбе доверила Бородавко молодежную сборную страны. И это было логично. За одну ошибку он и так понес серьезное наказание. Иного оно бы сломило. А он горел желанием доказать, что секрет его успеха вовсе не в запрещенке.

Юрий Викторович взялся за юниоров, которых теперь знает вся страна. К Червоткину присоединились Александр Большунов, Денис Спицов и Наталья Непряева. Кто-то думает, что это золотое поколение российских лыжников. Но у меня нет уверенности, что при другом тренере они бы так расцвели. Может, да, а может, и нет. Вспомните, сколько у нас было суперталантливых юниоров в биатлоне. И где они? Хоть один? А тут «выжила» и заблистала целая группа. Плюс зажигаются новые звездочки в лице того же Александра Терентьева.

Александр Терентьев. Фото Reuters

Его система суперэффективна

Сам Бородавко скромничает, когда его просят рассказать о вкладе в нынешние успехи.

Как-то пошутил.

— Один из патриархов лыжного спорта Виктор Иванов, который работал с великой Раисой Сметаниной, как-то сказал: «Какие только методики за 20 лет работы с Раей я не пробовал. Чего только не делал. А она все бежит и бежит!»

А потом уже серьезно добавил:

— Талант, безусловно, какие-то незначительные ошибки тренера вытягивает. Бывают же случаи, когда у наставника один лишь успешный воспитанник. Это тоже говорит, что «бриллиант» не испортить. Другое дело, что есть тренеры, которые своей методикой доводят до пьедестала даже не самых способных спортсменов. Вот в прыжках в высоту был Евгений Загорулько — у него уже 30 лет спортсмены побеждают. Сразу видно — система.

У Бородавко совершенно точно тоже есть система. Не знаю, насколько уникальная, но эффективная — на 100 процентов. И хорошо бы нам ценить то, что имеем. Туомас Самммелвуо, главный тренер волейбольной сборной, после серебра Токио-2020 недоумевал: почему медаль не полагается тренерам? Ведь они проходят такой же путь, как и игроки. На мой взгляд, вполне дельное замечание.

И тот же Бородавко явно заслужил куда больше, чем «Юрий Викторович, поздравляем!». Он — один из незаметных героев этой Олимпиады. Да и всей спортивной России.