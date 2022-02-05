Первую медаль зимних Олимпийских игр в Пекине российской команде принесла Наталья Непряева, ставшая второй в скиатлоне.

Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 7,5 + 7,5 км

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 44.13,7

2. Наталья Непряева (Россия) — 30,2

3. Тереза Штадлобер (Австрия) — 30,5...

8. Анастасия Рыгалина (Россия) — 1.17,2...

11. Татьяна Сорина (Россия) — 2.17,6...

24. Юлия Ступак (Россия) — 4.13,8

Если на летних Олимпиадах первый комплект наград по давней традиции разыгрывают стрелки, то и на зимних эта честь выпала представителям лыжных гонок. На этот раз стартовым номером программы одного из самых популярных видов спорта на белых Играх стал женский скиатлон. И как же приятно, что и эту Олимпиаду мы начали с медали. И снова с серебряной. В Токио первую награду добыла Анастасия Галашина, в Пекине же застрельщицей выступила Наталья Непряева. Классная гонка, классный финиш, заслуженное место на пьедестале.

Вопросы для Робинзонов

Выступать в роли Робинзонов всегда почетно, но в то же время трудно. Гонка должна была дать ответ сразу на несколько вопросов. Во-первых, многие не понимали, чего именно ждать от соревнований в боевых условиях на комплексе в Чжанцзякоу, что будет с погодой, снегом, ветром, сильно ли похолодает перед закатом, ведь лыжницам предстояло начинать при свете дня, а заканчивать уже почти в сумерках.

Во-вторых, с последних официальных соревнований мирового уровня прошло уже больше месяца — в разгар сезона это огромный перерыв. К тому же на том самом «Туре де Ски», который выиграла россиянка Наталья Непряева, выступали далеко не все. Кто-то, как Тереза Йохауг, многодневку совсем пропустил, кто-то, как наша Юлия Ступак, пробежал не все старты. Потом были очередная волна коронавируса, выкосившая многих спортсменов уже на подступах к Пекину. Два отмененных этапа Кубка мира — за это решение ФИС словила немало критики. Ведь те же биатлонисты спокойно соревновались, пока лыжники только пахали на тренировках и искали возможность хоть где-то стартовать.

5 февраля. Чжанцзякоу. Наталья Непряева. Фото Reuters Фото Reuters

Поэтому сложно было представить, кто из спортсменов в какой форме подошел к главному старту сезона, это мы должны были увидеть на лыжне. Было понятно, что лидерство Непряевой в общем зачете Кубка мира — почетное, но номинальное. Что главным фаворитом и этой гонки, и всего олимпийского турнира будет Йохауг. И эти прогнозы подтвердились, но как именно все сложится — это предсказать невозможно.

Помимо медали, было и то, что должно насторожить болельщиков и специалистов. Если серебро Непряевой — это бочка меда, то ложкой дегтя стало выступление остальных россиянок. Совершенно не получилась гонка у Ступак — она быстро начала терять позиции, к смене лыж уступала лидерам полторы минуты, а на финише — четыре с половиной. У Татьяны Сориной не сложилась коньковая часть гонки, а у Анастасии Рыгалиной — классическая. Эти неудачи теперь предстоит разбирать тренерам. С другой стороны — у норвежек Элен Мари Фоссехольм — 18-я, а Ранхильд Хага — 29-я. И это претендентки на золото в эстафете?

Гроссмейстерское серебро

А Непряевой — огромное спасибо и поклон в пояс. Она всю дистанцию держалась в группе лидеров, на первых кругах даже выходила вперед. Хотя на классической части дистанции было видно, что лыжи у Натальи катят не идеально, в подьемы она шла с заметными усилиями.

Группа претенденток на медали стала ясна уже по ходу второго круга. Естественно, заводилой здесь была Йохауг, которая держала высокий темп, и постоянно пыталась его взвинчивать. Кроме нее, в группе шли Непряева, финки Криста Пярмякоски и Кертту Нисканен, шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, австрийка Тереза Штадлобер, американка Рози Бреннан.

Видимость конкуренции сохранялась до конца второго круга, когда Йохауг надоело ее поддерживать. Она непринужденно ускорилась, создала зазор перед пит-стопом, а на коньковой части дистанции просто включила реактивный ход и ракетой улетела от соперниц. За какой-то километр она убежала вперед на 15 секунд, к концу третьего круга выигрывала полминуты, а по ходу — 54 секунды. И даже сложно поверить, что для великой норвежки это первое личное олимпийское золото в карьере.

5 февраля. Чжанцзякоу. Россиянка Наталья Непряева (слева), норвежка Тереза Йохауг (в центре) и австрийка Тереза Штадлобер с медалями после скиатлона. Фото Reuters

А сзади шла борьба за остальные награды. Непряевой удалось удержаться в этой группе, хотя в конце классического отрезка были сомнения. Но в итоге отваливаться стали другие — Бреннан, Андерссон, затем Пярмякоски. И на последних километрах стало понятно, что на два призовых места будет четыре претендентки. А на финишном отрезке внезапно оказалось, что Карлссон и Нисканен отстали, и медали разыграют между собой Непряева и Штадлобер. И россиянка доказала, что не просто так выиграла «Тур де Ски» — она вовремя выскочила вперед, застолбила удачную позицию на финишной прямой и гроссмейстерски обыграла соперницу. Что же, почин положен, а Непряева к эстафетной бронзе Пхенчхана добавила серебро Пекина.