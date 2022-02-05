«Хватит обниматься с этими русскими!» Что думают норвежцы о победе над нашими лыжниками и биатлонистами

Йоханнес Бе отдал должное россиянам в смешанной эстафете, а в лыжных гонках фаворитом считают Большунова

Российские спортсмены завоевали первые медали на Играх в Пекине. Наталья Непряева взяла серебро в лыжных гонках (скиатлон 7,5 км + 7,5 км), а наши биатлонисты пришли третьими в смешанной эстафете. В обоих случаях победителями становились норвежцы. «СЭ» собрал главные мнения норвежской стороны по этому поводу.

Золото Йохауг , объятия Непряевой, негодование Нортуга

Еще до старта Олимпиады фавориткой всех дистанционных гонок считалась Тереза Йохауг. Норвежка, которой летом исполнится 34 года, без особых проблем взяла золото в скиатлоне. Борьбу Йохауг теоретически могла навязать Наталья Непряева, победительница недавнего «Тур де Ски». К сожалению для нас, россиянка пришла к финишу второй, уступив победительнице более чем полминуты. Эта победа стала первой для Йохауг на Олимпийских играх в личных гонках.

После финиша Йохауг и Непряева обнялись, что привело в бешенство Петтера Нортуга — двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам. «Хватит обниматься с этими русскими!» — сказал он в эфире телеканала TV2. Однако не все в Норвегии разделяют эту позицию.

«Следует отдать должное Непряевой, — написал в Twitter норвежский журналист Петтер Скинстад. — Она выдала мощный финиш». На последних метрах россиянка все-таки вырвала серебряную медаль у австрийки Терезы Штадлобер.

M? ogs? gi ros til Natalia Nepryaeva, som leverer en sterk sk?ytedel og leker med de ?vrige p? slutten. M? ogs? hylle Teresa Stadlober. Denne betydde mye for en langrennsnasjon som takket v?re idioti ligger nede for telling! — Petter S. Skinstad (@PetterSkinstad) February 5, 2022

Сегодня норвежцы взяли золото и в смешанной биатлонной эстафете. Они пришли первыми, опередив на финише представителей Франции и России. Наши спортсмены были близки к победе, но Йоханнес Бе на последнем этапе опередил Эдуарда Латыпова.

«Это была совершенно дикая эстафета. Я никогда не испытывала ничего подобного!» — заявила норвежская биатлонистка Тирил Экхофф.

«И Латыпов, и Фийон Майе — отличные спринтеры, — похвалил Йоханнес Бе своих соперников по заключительному этапу. — Многое здесь решила тактика, которую мы выбрали на гонку».

Битва Большунова и Клебо

Новой главой в противостоянии России и Норвегии в китайских горах станет дуэль Александра Большунова и Йоханнеса Клебо. Завтра они сойдутся в мужском скиатлоне. В Норвегии, как ни странно, фаворитом считают Большунова.

«Это определенно одна из самых сложных лыжных трасс, которые я видел, — сказал NRK Ханс Кристиан Стадхейм, ранее входивший в штаб сборной Норвегии. — Она находится на высоте 1700 метров над уровнем моря. Эта трасса больше подходит Александру Большунова или Ийво Нисканену (лыжнику из Финляндии. — Прим. «СЭ»). Я видел Большунова на этой неделе, он находится в отличной форме».

NRK. NRK

Большунов на Играх в Пхенчхане 2018 года завоевал три серебряные медали. В двух случаях из трех он уступил именно Йоханнесу Клебо.