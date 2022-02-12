Чемпион мира по лыжным гонкам, трехкратный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на золото россиянок в женской лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«После гонки вспоминаешь времена, когда бегала Елена Валерьевна Вяльбе, когда они выигрывали, были конкурентными. Сейчас происходит тоже самое. Все ждали, когда наша женская сборная начнет конкурировать. Такое период наступил. Все девушки сегодня великолепно показали себя. Прыгнули выше головы. В конце ожидал, что будет у нас такой отрыв. Немка слабее Вероники. Заслуга каждого есть в этой победе — федерации, тренеров, медицинских работников и сервис-группы», — сказал Вылегжанин «СЭ».

В составе российской команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Серебряным призером стала сборная Германии с отставанием в 18,2 секунды. Бронза — у Швеции, которая проиграла России 20,7 секунды.