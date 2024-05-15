«Зенит» вполз в суперфинал Кубка. ЦСКА сошел в серии пенальти

Сине-бело-голубые сыграют с «Балтикой».

Серия матчей

Крайне редко случается, чтобы команды встречались друг с другом дважды за несколько дней на одном и том же стадионе. Это в хоккее и баскетболе подобное — обыденность: там клубы регулярно проводят по целой пачке матчей в плей-офф различных турниров. А футбол устроен совсем иначе.

Но жребий FONBET Кубка России и календарь премьер-лиги решили столкнуть «Зенит» и ЦСКА почти одновременно. За половину мая футболисты уже надоели друг другу: ничья в столичной кубковой игре, недавняя победа красно-синих в чемпионате...

Интересно, что каждый раз расстановка сил перед матчем не менялась: «Зенит» все время оставался фаворитом, но ЦСКА за эту пару игр ни разу не уступил. Разумеется, красно-синие и сейчас намеревались победить, тем более что на кону стояла защита титула.

Обильная ротация Семака

Сине-бело-голубые тоже были нацелены на Кубок. Они весь сезон твердят, что хотят оформить золотой дубль, но последние события поставили под реальную угрозу их гегемонию в чемпионате, поэтому успех в младшем турнире стал еще важнее. Казалось, Сергей Семак выставит основу на ключевой матч.

Но главный тренер «Зенита» поразил: в стартовом составе вышли Изидор, Ерохин, Алип, Родригао, Адамов, Ахметов и Васильев. Мало того, Семак еще и сделал неочевидный тактический ход: Артур и Педро заняли места латералей в схеме 3-5-2, причем инвертированных! Правша Педро занял место на левом фланге, а левоногий Артур — на противоположном.

Семак еще и подчеркнул на предматчевом интервью, что для клуба приоритетом остается чемпионат. А вот Владимир Федотов своими действиями продемонстрировал, что для него важны оба турнира: стартовый состав ничем не отличался от субботнего. Снова Акинфеев остался в запасе, а Тороп — появился в воротах.

Травма Торопа, дебют Шайхутдинова

ЦСКА совсем не изменил победный рисунок: армейцы снова отдали мяч сопернику и спокойно разрушали его игру, периодически пытаясь ловить сине-бело-голубых на ошибках. Например, на 25-й минуте Артур допустил обрез на своей половине поля, после чего Заболотный чуть не забил.

Пожалуй, тот момент был самым опасным в первом тайме. Медленный темп игры, боязнь допустить ошибку, оборонительный план ЦСКА и нулевой креатив «Зенита» приводили к низкой зрелищности. Но это еще не самое страшное. Самое страшное произошло на 33-й минуте, когда Тороп лицом влетел в голову Алипу и не смог продолжить игру. Голкипер ЦСКА получил сотрясение мозга, а вместо него неожиданно вышел не Акинфеев! Вот так сенсационно дебютировал во взрослом футболе 19-летний Владимир Шайхутдинов, которому предстояло целый час отбиваться от атак чемпионов России.

Логичные нули

Прямо перед перерывом повреждение получил и Артур, а сразу после Семак сделал перестановки: Дуглас Сантос неожиданно занял место на правом фланге, а Эракович вышел вместо Васильева, позволив Барриосу переместиться в родную опорную зону. Вроде бы стало лучше: уже через пару минут после свистка на второй тайм Ахметов попал в штангу, а Изидор забил — правда, из очевидного офсайда.

Впрочем, как выяснилось позже, это была лишь единичная вспышка: второй тайм прошел в том же заунывном ключе, что и первый. ЦСКА после перерыва к чужой штрафной толком не подбирался, а сине-бело-голубые иногда хотя бы пытались создавать голевые моменты. Если бы не оравшие без остановки болельщики обеих команд, то можно было заснуть. Игра проснулась только в добавленное время, когда Мусаев мог принести ЦСКА победу.

Второй тайм омрачили еще две травмы: Мойзес и Гайич не смогли продолжить встречу, поэтому Федотову несколько раз приходилось экстренно перестраивать игру. В частности, на 62-й минуте случился еще один дебют: иранец Рейванди заменил травмированного Гайича на левой бровке.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Промах Заболотного

Федотов теоретически мог сделать редчайшую вещь: произвести две замены вратарей за матч. Он мог это сделать в том случае, если бы решил выпустить специалиста по 11-метровым Акинфеева перед серией пенальти.

Но, вероятно, Игорь не был готов, поэтому в воротах остался дебютант Шайхутдинов.

Первые две пары ударов прошли без промахов. Однако затем, на радость «Газпром Арены», ошибся Заболотный — Адамов без труда забрал мяч.

После этого никто не мазал, поэтому очередь дошла до Клаудиньо, который и принес «Зениту» суперфинал Кубка.

Обе команды провели слабые матчи, но кто-то должен был выйти победителем. Парадоксально, что формально сине-бело-голубые продлили безвыигрышную серию до шести матчей, но все-таки пробились в титульную битву. 2 июня в «Лужниках» «Зенит» сойдется с «Балтикой».