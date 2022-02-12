Сборная России по лыжным гонкам завоевала золото в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине
Женская сборная России выиграла эстафету 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.
В составе российской команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Серебряным призером стала сборная Германии с отставанием в 18,2 секунды. Бронза — у Швеции, которая проиграла России 20,7 секунды.
Сборная России завоевала третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. На счету команды также 4 серебряных и 6 бронзовых наград.
Лыжные гонки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Эстафета 4 х 5 км
1. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) — 53.41,0
2. Германия (Катерина Зауэрбрай, Катарина Хенниг, Виктория Карль, Софи Крель) — 53.59,2
3. Швеция (Майя Дальквист, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Юнна Сундлинг) — 54.01,7
4. Финляндия (Анна Кюлленен, Йоанна Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пармакоски) — 54.02,2
5. Норвегия (Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелена Фоссесхольм, Рагнхиль Хага) — 54.09,8
6. США (Хайли Суирбул, Рози Бреннан, Нови Маккейб, Джессика Диггинс) — 55.09,2