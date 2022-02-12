Сборная России по лыжным гонкам завоевала золото в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России выиграла эстафету 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.

В составе российской команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Серебряным призером стала сборная Германии с отставанием в 18,2 секунды. Бронза — у Швеции, которая проиграла России 20,7 секунды.

Сборная России завоевала третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. На счету команды также 4 серебряных и 6 бронзовых наград.

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Эстафета 4 х 5 км

1. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) — 53.41,0

2. Германия (Катерина Зауэрбрай, Катарина Хенниг, Виктория Карль, Софи Крель) — 53.59,2

3. Швеция (Майя Дальквист, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Юнна Сундлинг) — 54.01,7

4. Финляндия (Анна Кюлленен, Йоанна Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пармакоски) — 54.02,2

5. Норвегия (Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелена Фоссесхольм, Рагнхиль Хага) — 54.09,8

6. США (Хайли Суирбул, Рози Бреннан, Нови Маккейб, Джессика Диггинс) — 55.09,2