Президент «Урала» Иванов: «Я бы вообще отменил переходные матчи — они ни к чему не приводят»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о стыковых матчах в чемпионате России.

«Я бы вообще отменил переходные матчи — они ни к чему не приводят. Та же «Алания» или другие команды не могут получить лицензию для участия в РПЛ. Для чего тогда проводить стыки? Не надо делать как в Англии или Испании, нам просто надо самим принять решение», — цитирует Иванова Sport24.

«Урал» после 28 туров набрал 29 очков и занимает 13-е место в таблице РПЛ.