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Сегодня, 11:39

«Она на своем месте». В Госдуме оценили работу Вяльбе во главе ФЛГР

В Госдуме оценили работу Вяльбе во главе федерации лыжных гонок России после золота Олимпиады
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал золото женской сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«В последние дни, когда у нас столько волнения и тревог, сегодняшняя победа в десять раз сильней, чем в обычной ситуации. Поэтому спасибо Вяльбе и девчонкам. Действительно мы столько положительных эмоций получили. Это очередной подтверждение того, что лыжный спорт один из самых популярных видов спорта в России. Всех поздравляем.

Уже три медали на этой Олимпиаде благодаря Вяльбе! Молодец! Она на своем месте. Она сама одна из самых титулованных спортсменов в мире, а сейчас продолжает свой путь в качестве тренера. С ее возвращением в лыжный спорт в качестве президента лыжной Федерации у российских спортсменов открылось второе дыхание", — сказал Свищев «СЭ».

В составе российской команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Серебряным призером стала сборная Германии с отставанием в 18,2 секунды. Бронза — у Швеции, которая проиграла России 20,7 секунды.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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