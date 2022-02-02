Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова в разговоре с корреспондентами «СЭ» и «Известий» считает неуважительным поступок хоккеистов сборной, которые отказались лететь в одном самолете с другими спортсменами на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Сильно удивилась. Ладно бы еще Овечкин, Малкин и какие-то еще мощные энхаэловцы так сказали. У них все-таки статус. Но сейчас едут совсем другие ребята, много молодежи. И откуда там столько понтов, мне непонятно. Неправильно это. Окей, ты в хоккей играешь. Ну а кто-то на лыжах бегает. Все одно дело делают, почему им такие привилегии? Это неуважение к остальным. Ковид? Так риски у всех есть. Они так же приедут в аэропорт. А жить в деревне — не опасно? Одна столовая, в которой будут те же ребята, которые с ними должны были лететь. Это в любом случае рулетка», — сказала Аввакумова.

Ранее, 2 февраля, стало известно, что хоккеисты и тренеры сборной России (всего набралось 78 пассажиров) потребовали предоставить им отдельный борт. Пока окончательное решение еще не принято — это связано в том числе с финансовыми вопросами.

Полностью интервью Ирины Аввакумовой — здесь.