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Сегодня, 20:00

«Столько понтов. Это неуважение к остальным». Российская прыгунья с трамплина Аввакумова — о хоккеистах сборной

Спортсменка Аввакумова раскритиковала решение хоккеистов сборной лететь на отдельном самолете на Олимпиаду
Владимир Иванов
Обозреватель
Ирина Аввакумова.
Фото Global Look Press

Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова в разговоре с корреспондентами «СЭ» и «Известий» считает неуважительным поступок хоккеистов сборной, которые отказались лететь в одном самолете с другими спортсменами на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Сильно удивилась. Ладно бы еще Овечкин, Малкин и какие-то еще мощные энхаэловцы так сказали. У них все-таки статус. Но сейчас едут совсем другие ребята, много молодежи. И откуда там столько понтов, мне непонятно. Неправильно это. Окей, ты в хоккей играешь. Ну а кто-то на лыжах бегает. Все одно дело делают, почему им такие привилегии? Это неуважение к остальным. Ковид? Так риски у всех есть. Они так же приедут в аэропорт. А жить в деревне — не опасно? Одна столовая, в которой будут те же ребята, которые с ними должны были лететь. Это в любом случае рулетка», — сказала Аввакумова.

Ранее, 2 февраля, стало известно, что хоккеисты и тренеры сборной России (всего набралось 78 пассажиров) потребовали предоставить им отдельный борт. Пока окончательное решение еще не принято — это связано в том числе с финансовыми вопросами.

Полностью интервью Ирины Аввакумовой — здесь.

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Источник: https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/ski-jumping/reviews/olimpiyskie-igry-2022-pryzhki-s-tramplina-irina-avvakumova-o-hokkeistah-sbornoy-rossii-i-pontah-znamenosce-i-koronaviruse-v-intervyu-1886501/
Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по хоккею
Ирина Аввакумова
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