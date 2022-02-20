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Сегодня, 14:52

Прыгун с трамплина Садреев намерен на следующей Олимпиаде завоевать личную медаль

Иван Шитик
Корреспондент

Данил Садреев, завоевавший в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине серебряную медаль в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, уверен, что сможет завоевать медаль на следующих Олимпийских играх в личных соревнованиях.

«До чемпионата мира по юниорам нужно отойти от Олимпиады, чтобы там выиграть медали. Это уже прошлое, это история, и эта история на всю жизнь, и я уверен, она повторится. Я думаю, через четыре года в личных соревнованиях на Олимпиаде еще получится. Будем работать, будем работать усердно, и все у нас будет хорошо», — сказал Садреев ТАСС.

Сборная России в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Садреева и Евгения Климова завоевала первую для отечественного спорта медаль Олимпиады в прыжках на лыжах с трамплина с 1968 года.

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