Все медали 14 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: американка Хамфрис выиграла золото в бобслее-монобобе
14 февраля спортсмены разыграют четыре комплекта наград на Олимпиаде в Пекине
В понедельник, 14 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны четыре комплекта медалей в четырех видах спорта.
Бобслей. Женщины. Монобоб
1. Кайлли Хамфрис (США) — 4.19,27
2. Илана Мейерс Тэйлор (США) — 4.20,81
3. Кристин де Брюн (Канада) — 4.21,03
10. Надежда Сергеева (Россия) — 4.23,59
04.15. Фигурное катание. Танцевальные дуэты. Произвольный танец
Россию представят Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин и Диана Дэвис/Глеб Смолкин.
15.00. Фристайл. Женщины. Акробатика
Россию представят Любовь Никитина, Есения Пантюхова и Анастасия Прыткова.
15.06. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командное соревнование
Россию представят Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов.
Новости