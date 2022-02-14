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Все медали 14 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: американка Хамфрис выиграла золото в бобслее-монобобе

14 февраля спортсмены разыграют четыре комплекта наград на Олимпиаде в Пекине
Галина Глазко
Золотая медаль.
Фото Getty Images

В понедельник, 14 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны четыре комплекта медалей в четырех видах спорта.

Бобслей. Женщины. Монобоб

1. Кайлли Хамфрис (США) — 4.19,27
2. Илана Мейерс Тэйлор (США) — 4.20,81
3. Кристин де Брюн (Канада) — 4.21,03

10. Надежда Сергеева (Россия) — 4.23,59

04.15. Фигурное катание. Танцевальные дуэты. Произвольный танец

Россию представят Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин и Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

15.00. Фристайл. Женщины. Акробатика

Россию представят Любовь Никитина, Есения Пантюхова и Анастасия Прыткова.

15.06. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командное соревнование

Россию представят Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Александра Степанова
Виктория Синицина
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
Иван Букин
Любовь Никитина
Надежда Сергеева
Никита Кацалапов
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