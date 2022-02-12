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Сегодня, 16:30

Даниил Садрев: «Доволен собой процентов на 60-70»

Иван Шитик
Корреспондент

Россиянин Даниил Садрев подвел итоги соревнований в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпийских играх в Пекине.

«Сегодня доволен собой процентов на 60-70. Мысли после вчерашней квалификации немножко сбили с толку. Получились довольно рабочие прыжки, но не идеальные, как было на 90-метровом трамплине. В целом, думаю, тренерский штаб доволен.

После завоеванной медали ничего не поменялось. Все также хочется прыгать, и прыгать очень далеко. Для этого нужно работать, и мы будем продолжать это делать. В целом впечатлений от Олимпиады очень много. Атмосфера замечательная. Но нужно прыгать, а все остальное идет уже бонусом. Впереди командный турнир. И если мы с ребятами выполним на нем свои прыжки, то быть в тройке вполне возможно. Постараемся это сделать», — цитирует Садреева пресс-служба ОКР.

Норвежец Мариус Линдвик завоевал золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине.

Лучше всех из россиян выступил Данил Садреев, который занял 16-е место. Евгений Климов стал 18-м, Роман Трофимов — 23-м.

 
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