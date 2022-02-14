Россия заняла седьмое место в командном первенстве в прыжках с трамплина на Олимпиаде-2022, Австрия — первая

Сборная России заняла седьмое место в командном первенстве в прыжках с трамплина на Олимпиаде-2022.

Команда набрала 806,5 балла.

Золото завоевала сборная Австрии (942,7 балла), серебро у Словении (934,4 балла), а бронзу выиграла Германия (922,9 балла).

В командном турнире сборную России представляли Даниил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов.

Сегодня, 14 февраля, завершились сорвенования в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине.

Прыжки с трамплина

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Командные соревнования

Финал

1. Австрия (Штефан Крафт, Даниэль Хубер, Ян Херль, Мануэль Феттнер) — 942,7 (458,4 + 484,3)

2. Словения (Ловро Кос, Домен Превц, Тими Зайц, Домен Превц) — 934,4 (467,4 + 467,0)

3. Германия (Штефан Лайе, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер, Константин Шмид) — 922,9 (446,5 + 476,4)

4. Норвегия (Хальвор Эгнер Гранеруд, Даниэль Андре Танне, Роберт Йоханссон, Мариус Линдвик) — 922,1 (456,5 + 465,6)

5. Япония (Юкия Сато, Наоки Накамура, Юнсиро Кобаяси, Рею Кобаяси) — 882,8 (438,5 + 444,3)

6. Польша (Петр Жила, Павел Вашек, Давид Кубацки, Камил Стох) — 880,1 (434,5 + 445,6)

7. Россия (Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров, Евгений Климов) — 806,5 (410,6 + 395,9)

8. Швейцария (Доминик Петер, Грегор Дешванден, Симон Амманн, Киллиан Пайер) — 791,5 (367,0 + 424,5)