Олимпиада
Пекин-2022
Прыжки с трамплина
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Прыжки с трамплина

Сегодня, 20:39

«Прыгать мы умеем. И летом, и зимой». Ласицкене поздравила сборную России по прыжкам с трамплина

Ласицкене поздравила сборную России по прыжкам с трамплина с серебром Олимпиады в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент
Instagram Марии Ласицкене.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высотку Мария Ласицкене поздравила сборную России по прыжкам с трамплина с завоеванием серебряных медалей Олимпиады-2022 в командных соревнованиях.

«Прыгать мы умеем. И летом... И зимой. Молодцы!» — написала Ласицкене в Instagram.

Instagram Марии Ласицкене.
Instagram Марии Ласицкене.

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр. Тогда золотую награду на большом трамплине завоевал советский спортсмен Владимир Белоусов.

На летних Олимпийских играх в Токио Ласицкене стала первой с результатом 2,04 метра.

Олимпиада 2022: команда России по&nbsp;фигурному катанию. Олимпиада 2022: золото фигуристов в команде, медаль в прыжках с трамплина и скандальный матч с Канадой в хоккее. Онлайн-трансляция 7 февраля

Олимпиада
Мария Ласицкене (Кучина)
0
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Хотели всех обвесить: что все-таки случилось на трамплине и как сборная России стала серебряным призером там, где ей ничего не светило
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Итоги дня на Олимпиаде: возвращение титула у фигуристов и невероятная удача летающих лыжников
После хоккеисток респираторы должны надеть на американских фигуристов! Это будет справедливо
Новый шанс для Большунова, самая российская дисциплина сноуборда. Чего ждать на Олимпиаде во вторник
Лоза — о промежуточных итогах Олимпипды для сборной России: «Наши спортсмены всегда делали историю»
«Впервые для всех были равные условия». Объясняем, почему повально дисквалифицировали в прыжках с трамплина
Матыцин поздравил российских прыгунов с трамплина с «серебром» Олимпиады в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матыцин поздравил российских прыгунов с трамплина с «серебром» Олимпиады в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости