«Прыгать мы умеем. И летом, и зимой». Ласицкене поздравила сборную России по прыжкам с трамплина
Ласицкене поздравила сборную России по прыжкам с трамплина с серебром Олимпиады в Пекине
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высотку Мария Ласицкене поздравила сборную России по прыжкам с трамплина с завоеванием серебряных медалей Олимпиады-2022 в командных соревнованиях.
«Прыгать мы умеем. И летом... И зимой. Молодцы!» — написала Ласицкене в Instagram.
Instagram Марии Ласицкене.
Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр. Тогда золотую награду на большом трамплине завоевал советский спортсмен Владимир Белоусов.
На летних Олимпийских играх в Токио Ласицкене стала первой с результатом 2,04 метра.
Новости