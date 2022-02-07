«Прыгать мы умеем. И летом, и зимой». Ласицкене поздравила сборную России по прыжкам с трамплина

Ласицкене поздравила сборную России по прыжкам с трамплина с серебром Олимпиады в Пекине

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высотку Мария Ласицкене поздравила сборную России по прыжкам с трамплина с завоеванием серебряных медалей Олимпиады-2022 в командных соревнованиях.

«Прыгать мы умеем. И летом... И зимой. Молодцы!» — написала Ласицкене в Instagram.

Instagram Марии Ласицкене.

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр. Тогда золотую награду на большом трамплине завоевал советский спортсмен Владимир Белоусов.

На летних Олимпийских играх в Токио Ласицкене стала первой с результатом 2,04 метра.