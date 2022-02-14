Евгений Климов: «Уезжаю из Китая абсолютно довольный, Олимпиада прошла для нас с большим знаком плюс»

Россиянин Евгений Климов подвел итоги выступления на Олимпиаде в Пекине в соревнованиях по прыжкам с трамплина.

«Уезжаю из Китая абсолютно довольный. Настроение очень хорошее. Олимпиада прошла для нас с большим знаком плюс. Сегодня могли выступить лучше. Но очень большую роль играла удача. Ветер вообще непредсказуемый. Оба мои прыжка были достаточно хорошими, но они получились недалекие. Не было подушки, на которой можно лететь — в воздухе особо не держало меня. Сегодня было очень холодно, поэтому старались на улице находиться как можно меньше», — приводит слова спортсмена Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее Россия заняла седьмое место в командном первенстве в прыжках с трамплина на Олимпиаде-2022.

Также Климов заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

«Мы два месяца не были дома — поскорее бы уже вернуться, передохнуть недельку, и дальше на Кубок мира. Стать Олимпийским чемпионом — это реально, почему нет. Впереди еще много Олимпийских игр будет. Пока я не думаю о завершении карьеры. Работаем дальше. Желание прыгать большое. Надеюсь, что благодаря нашей медали удастся улучшить какие-то технические моменты», — добавил он.

Россия в прыжках с трамплина на Олимпиаде-2022 выиграла серебро в смешанном командном турнире. В составе сборной выступали Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов.

Сегодня, 14 февраля, завершились сорвенования в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине.