Евгений Климов: «После Пекина появилось еще больше желания прыгать. Поэтому до следующей Олимпиады буду продолжать»

Россиянин Евгений Климов оценил свое выступление на Олимпиаде в Пекине в соревнованиях по прыжкам с трамплина.

Россиянин Евгений Климов оценил свое выступление на Олимпиаде в Пекине в соревнованиях по прыжкам с трамплина.

«Результат на большом трамплине проще оценивать по прыжкам. Первый был на тройку, второй — на четверку. А осознание, что мы завоевали медаль в смешанной команде, думаю, придет, когда мы вернемся домой. Сейчас об этом, если честно, не думаем. Потому что впереди новые старты, в командных прыжках. И мы готовы бороться дальше. Конечно, телефон разрывался после серебряной медали. Поздравляли даже друзья детства, с которыми общались до 10-летнего возраста. Самые приятные поздравления, конечно, были от родных и близких. Писали одноклассники, одногруппники по институту. После успеха в Пекине появилось еще больше желания прыгать. Поэтому до следующей Олимпиады точно буду продолжать», — цитирует Климова пресс-служба ОКР.

Норвежец Мариус Линдвик завоевал золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине.

Лучше всех из россиян выступил Данил Садреев, который занял 16-е место. Евгений Климов стал 18-м, Роман Трофимов — 23-м.