Тренер прыгуна Садреева: «Не ожидал, что будет медаль»

Николай Герасимов, тренер российского прыгуна с трамплина Данила Садреева, оценил выступление спортсмена в командном турнире Олимпиады в Пекине. Вместе со сборной России он занял второе место.

«Идеально ли выступил Данил? Нифига не идеально, ха-ха, - цитирует специалиста Metaraitings. - Из-за волнения и переживания были недоработки, но в целом справился. Молодец. Не ожидал, что будет медаль, но думал, что будут рядом. Пока же я до сих пор не понял, что произошло, потихоньку перевариваю. Нешуточный вариант получился".

Вместе с Садреевым за сборную России выступали Ирма Махиня, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.

"Мы постоянно на связи. У него хорошее настроение, очень рад, что такое свершилось. Но, как мне показалось, сам он еще приходит в себя. Хотя, судя по прыжкам на пьедестале, в тот момент все ребята начинали понимать, что получилось выиграть», - отметил Герасимов.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.