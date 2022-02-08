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Сегодня, 19:50

Тренер прыгуна Садреева: «Не ожидал, что будет медаль»

Тренер прыгуна Садреева не ожидал, что россияне возьмут медаль в командном турнире Олимпиады
Евгений Петров
Корреспондент
Сборная России по прыжкам с трамплина.
Фото AFP

Николай Герасимов, тренер российского прыгуна с трамплина Данила Садреева, оценил выступление спортсмена в командном турнире Олимпиады в Пекине. Вместе со сборной России он занял второе место.

«Идеально ли выступил Данил? Нифига не идеально, ха-ха, - цитирует специалиста Metaraitings. - Из-за волнения и переживания были недоработки, но в целом справился. Молодец. Не ожидал, что будет медаль, но думал, что будут рядом. Пока же я до сих пор не понял, что произошло, потихоньку перевариваю. Нешуточный вариант получился".

Вместе с Садреевым за сборную России выступали Ирма Махиня, Ирина Аввакумова и Евгений Климов. 

"Мы постоянно на связи. У него хорошее настроение, очень рад, что такое свершилось. Но, как мне показалось, сам он еще приходит в себя. Хотя, судя по прыжкам на пьедестале, в тот момент все ребята начинали понимать, что получилось выиграть», - отметил Герасимов.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

 
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Источник: https://metaratings.ru/blog/intervyu-trenera-serebryanogo-prizera-olimpiady-po-pryzhkam-s-tramplina-danila-sadreeva/
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