Россия вышла в финальный раунд командного первенства в прыжках с трамплина на Олимпиаде-2022

Сборная России завершила первый раунд командного первенства в прыжках с трамплина на Олимпиаде-2022.

Россия заняла седьмое место в турнирной таблице, набрав 410,6 балла, и вышла в финальный раунд командного турнира.

На первой позиции находится Словения (467,4 балла) , на второй Австрия (458,4), тройку замыкает Норвегия (456,5).

В финал соревнования проходят 8 сильнейших команд. Из гонки за медали выбыли Чехия, США и Китай.

В командном турнире Россию представляют Даниил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов.

Финальный раунд командного первенства в прыжках с трамплина пройдет сегодня, 14 февраля.

Прыжки с трамплина

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Командные соревнования

1-я попытка

1. Словения (Ловро Кос, Цене Превц, Тими Зайц, Петер Превц) — 467,4

2. Австрия (Штефан Крафт, Даниэль Хубер, Ян Херль, Мануэль Феттнер) — 458,4

3. Норвегия (Хальвор Эгнер Гранеруд, Даниэль Андре Танне, Роберт Йоханссон, Мариус Линдвик) — 456,5

4. Германия (Штефан Лайе, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер, Константин Шмид) — 446,5

5. Япония (Юкия Сато, Наоки Накамура, Юнсиро Кобаяси, Рею Кобаяси) — 438,5

6. Польша (Петр Жила, Павел Вашек, Давид Кубацки, Камил Стох) — 434,5

7. Россия (Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров, Евгений Климов) — 410,6

8. Швейцария (Доминик Петер, Грегор Дешванден, Симон Амманн, Киллиан Пайер) — 367,0