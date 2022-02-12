Олимпиада
Пекин-2022
Прыжки с трамплина
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Прыжки с трамплина

Сегодня, 15:01

Три россиянина вышли в финал Олимпиады в прыжках с трамплина

Иван Торопцев
Корреспондент

Три россиянина вышли в финал Олимпиады в прыжках с трамплина.

Данил Садреев, Роман Трофимов и Евгений Климов попали в топ-30 по итогам первой попытки в дисциплине К-125 и прошли в финал. Михаил Назаров занял 34-ю строчку и не выйдет на вторую попытку.

Финал состоится сегодня, 12 февраля, начало — в 15.07 (мск).

Прыжки с трамплина

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

К-125. Личные соревнования

1-я попытка

1. Рею Кобаяси (Япония) — 147,0

2. Мариус Линдвик (Норвегия) — 144,8

3. Тими Зайц (Словения) — 140,7

4. Камил Стох (Польша) — 140,3

5. Мануэль Феттнер (Австрия) — 138,0

6. Карл Гайгер (Германия) — 136,7

7. Ян Херль (Австрия) — 135,6

8. Маркус Айзенбихлер (Германия) — 135,2

9. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 132,4

10. Цене Превц (Словения) — 131,6

14. Данил Садреев (Россия) — 130,2

16. Роман Трофимов (Россия) — 128,8

22. Евгений Климов (Россия) — 126,8

34. Михаил Назаров (Россия) — 118,4

Олимпиада-2022: Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов. Олимпиада 2022: лыжницы взяли золото в эстафете! Цветков опять обидно без медали и старт танцоров. Онлайн-трансляция 12 февраля

Олимпиада
0
Читайте также
Россия ждала этого чуда на Олимпиаде 12 лет! Лыжницы одержали эмоциональную победу в эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 12 февраля
Норвежец Линдвик завоевал золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине, лучший из россиян стал 16-м
«В министры спорта не хочу! Я люблю свою команду и свою работу». Эмоции Вяльбе после исторического золота в эстафете
Алимов: «Появилась нехорошая тенденция — в своих неуспешных выступлениях винить руководство»
Дэвис и Смолкин лидируют в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине
Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Все российские прыгуны с трамплина вышли в финал Олимпиады в Пекине

Олимпиада-2022, прыжки с трамплина: расписание соревнований
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости