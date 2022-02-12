Три россиянина вышли в финал Олимпиады в прыжках с трамплина
Три россиянина вышли в финал Олимпиады в прыжках с трамплина.
Данил Садреев, Роман Трофимов и Евгений Климов попали в топ-30 по итогам первой попытки в дисциплине К-125 и прошли в финал. Михаил Назаров занял 34-ю строчку и не выйдет на вторую попытку.
Финал состоится сегодня, 12 февраля, начало — в 15.07 (мск).
Прыжки с трамплина
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
К-125. Личные соревнования
1-я попытка
1. Рею Кобаяси (Япония) — 147,0
2. Мариус Линдвик (Норвегия) — 144,8
3. Тими Зайц (Словения) — 140,7
4. Камил Стох (Польша) — 140,3
5. Мануэль Феттнер (Австрия) — 138,0
6. Карл Гайгер (Германия) — 136,7
7. Ян Херль (Австрия) — 135,6
8. Маркус Айзенбихлер (Германия) — 135,2
9. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 132,4
10. Цене Превц (Словения) — 131,6
14. Данил Садреев (Россия) — 130,2
16. Роман Трофимов (Россия) — 128,8
22. Евгений Климов (Россия) — 126,8
34. Михаил Назаров (Россия) — 118,4