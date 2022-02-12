Три россиянина вышли в финал Олимпиады в прыжках с трамплина

Три россиянина вышли в финал Олимпиады в прыжках с трамплина.

Данил Садреев, Роман Трофимов и Евгений Климов попали в топ-30 по итогам первой попытки в дисциплине К-125 и прошли в финал. Михаил Назаров занял 34-ю строчку и не выйдет на вторую попытку.

Финал состоится сегодня, 12 февраля, начало — в 15.07 (мск).

Прыжки с трамплина

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

К-125. Личные соревнования

1-я попытка

1. Рею Кобаяси (Япония) — 147,0

2. Мариус Линдвик (Норвегия) — 144,8

3. Тими Зайц (Словения) — 140,7

4. Камил Стох (Польша) — 140,3

5. Мануэль Феттнер (Австрия) — 138,0

6. Карл Гайгер (Германия) — 136,7

7. Ян Херль (Австрия) — 135,6

8. Маркус Айзенбихлер (Германия) — 135,2

9. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 132,4

10. Цене Превц (Словения) — 131,6

14. Данил Садреев (Россия) — 130,2

16. Роман Трофимов (Россия) — 128,8

22. Евгений Климов (Россия) — 126,8

34. Михаил Назаров (Россия) — 118,4