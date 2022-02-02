Хоккейная сборная отказалась лететь в Пекин с другими спортсменами. Оправдать такое поведение может только золото

Делегация мужской сборной России по хоккею потребовала отдельный чартер из-за опасности подхватить вирус.

История с выделением отдельного самолета для хоккейной сборной — это скандал, под каким углом на него ни посмотри. Тайминг хуже не придумаешь. Невозможно отделаться от впечатления, что хоккеисты смотрят на своих соотечественников, представляющих другие виды спорта, как элита на быдло, если отказываются лететь с ними вместе. Больше всего огорчает тот факт, что конфликтная ситуация была создана своими руками, точнее, руководством, которое не смогло заранее решить непростой, но вполне рабочий вопрос.

Желание максимально обезопасить себя от дополнительных контактов и не подхватить на ровном месте очень заразный омикрон объяснимо. Случаи, стоившие нашим спортсменам участия в Олимпиаде, уже имели место. Предусмотрительный менеджмент озаботился бы вопросом отдельного борта уже в тот момент, когда команда заселилась на сбор в Новогорске и отгородилась от остального мира. По информации «СЭ», Илья Ковальчук озаботился этим вопросом только во вторник. Разумеется, по щелчку пальцев дела, связанные с большими деньгами, решить очень быстро нельзя. Нужно какое-то время.

Еще лучше было бы, если б эта информация не просочилась в самый неподходящий момент. Говорят, возмутился позицией хоккейной сборной даже президент ОКР Станислав Поздняков. Не самая последняя фигура в руководстве отечественного спорта. Он должен был улететь тем же рейсом. Реакцию функционера понять можно. Хоккейная делегация повела себя как капризный ребенок богатых родителей, требуя для себя всего и сразу.

Общий фон вокруг национальной команды пока не самый позитивный. Очень странный и как минимум спорный выбор окончательной заявки, угробленная концовка регулярного чемпионата КХЛ, странная роль советника Игоря Есмантовича, скудные сведения из тренировочного лагеря, не до конца понятные манипуляции с составом. С этим еще можно жить и даже найти оправдание каждому моменту, если сборная России в блестящем стиле в Пекине завоюет второе золото подряд. Но если каждый раз ее представители сами дают причины для критики, то не надо потом удивляться, когда будет прилетать со всех сторон. Никто сейчас не скажет, что мои коллеги докапываются до команды на ровном месте. Не будет таких поводов — никто из нас не огорчится.