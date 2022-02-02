Победительница этапа Кубка мира в прыжках с трамплина считает это неуважением.

Ирина Аввакумова приехала на третью для себя Олимпиаду. В Пхенчхане-2018 она была четвертой. Вкупе с победой и 12 личными подиумами на этапах Кубка мира именно Ирина — самая титулованная российская спортсменка в истории прыжков на лыжах с трамплина. По приезде в Пекин 30-летняя спортсменка дала совместное интервью «СЭ» и «Известиям».

— Когда ехали из аэропорта, были странные ощущения, — призналась она. — В стране вообще есть кто-то? Даже жутковато немного. Везде только полиция и люди в скафандрах. Как будто остальные либо вымерли, либо их вывезли куда-то.

Но в целом все прикольно. Олимпийская деревня мне нравится больше, чем в Корее. И места больше, и вообще получше. Не знаю, правда, как там на трамплине. Только прилетели, еще не были. В четверг первая тренировка.

— На этом трамплине вообще еще никто не прыгал?

— Из олимпийцев — да. Китайцы разве что. Здесь вообще проводили Континентальный кубок, но тогда никто не приехал.

— Напрыганность на трамплине имеет принципиальное значение?

— Зависит от места. Вот в Сочи надо привыкать, там своя специфика. Но в остальном практика показывает, что двух-трех прыжков хватает, чтобы почувствовать, как ведет себя трамплин.

— Тут морозы, ветер — лыжники и биатлонисты спасаются как могут. Перчатки ищут с подогревом. Что такая погода значит для вашего вида спорта?

— Морозов не боимся. Нам же не 15 км бежать. Вышел — прыгнул, и все, на улице не так много времени. А вот ветер — совсем другая история. Говорили сейчас с Артемом Мальцевым, он сказал, что на последней тренировке была жесть. Не знаю, как там будет у нас. Но ветер может сильно повлиять на наши соревнования. Сюрпризы могут быть очень большие.

— На открытие идете?

— Вообще не планировала. У нас тренировка, а на следующий день старт. И перед ним три часа тратить на дорогу в одну сторону, а потом столько же на обратную — это много. Если тренерский штаб не будет настаивать, то я бы отказалась.

— Разгорается дискуссия по поводу знаменосца. У вас есть свой кандидат?

— Даже не знаю. Сережа Устюгов — отличный вариант. Опытный боец.

— Но его Елена Вяльбе не отпустит.

— Ну да. Тогда не знаю. Из тех, кто внизу, — Семен Елистратов. Он точно достоин.

— Что думаете по поводу Вика Вайлда?

— Блин, сложно сказать. Я просто с ним не знакома, не знаю, какой он человек.

— Но тут же в другом подоплека.

— В его американском паспорте. Ну как-то да... С другой стороны, у нас и флаг будет ROCa. Можно устроить рок-н-ролл.

— В плане результата что хотели бы здесь показать?

— Дайте хотя бы на тренировку выйти. Трамплин посмотреть. Да и соревнований у меня месяц не было — все отменяли. Плюс добирались мы до Пекина двое суток, и я пока вообще плохо понимаю, что происходит.

— Насколько понял, с вашего трамплина тут Великую Китайскую стену видно. Хоть вы ее посмотрите.

— Наверное, это прикольно. Хотя ставить трамплин на высоте 1700 м — это отдельный прикол.

— Его ждет такая же печальная судьба, как у пхенчханского и сочинского?

— А сочинский вроде оживает. Там «Сириус» планирует что-то делать. Да и чемпионат России там проходит, сборы летом, то есть он не совсем стоит. А вот на корейском четыре года, по-моему, вообще ничего не было. У Кореи есть один спортсмен — наверное, он там тренируется.

Все мы ходим под одним омикроном

— Слышали, что хоккеисты не хотят лететь в одном самолете с другими спортсменами?

— Да, уже прочитала. Сильно удивилась. Ладно бы еще Овечкин, Малкин и какие-то еще мощные энхаэловцы так сказали. У них все-таки статус. Но сейчас едут совсем другие ребята, много молодежи. И откуда там столько понтов, мне непонятно. Неправильно это. Окей, ты в хоккей играешь. Ну а кто-то на лыжах бегает. Все одно дело делают, почему им такие привилегии? Это неуважение к остальным.

— Хоккеисты объясняют это боязнью поймать ковид.

— Так риски у всех есть. Они так же приедут в аэропорт. А жить в деревне — не опасно? Одна столовая, в которой будут те же ребята, которые с ними должны были лететь. Это в любом случае рулетка. У нас накатчики летели сюда. Сдавали в Москве — у всех отрицательный. Прилетели — у многих положительный. А на следующий день у кого-то все еще положительный, а у кого-то уже отрицательный. Никто не застрахован. Все мы ходим под одним омикроном.